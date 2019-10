Secretaria de Meio Ambiente Estipula Prazo Para Fiscalização de Canudos Plásticos

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), por meio do Conselho de Sustentabilidade, conseguiu junto à Secretária de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo (Sima), entre outros pleitos, a criação de um prazo de 120 dias para que os estabelecimentos comerciais, bares e restaurantes do Estado se adequem à Lei n.º 17.110/2019, que trata sobre a proibição de uso de canudos plásticos..

A decisão foi firmada com a assinatura do Decreto n.º 64.527, na terça-feira, atribuindo ao Procon a competência para controlar o atendimento à legislação, além de definir o critério para a dosimetria da multa e conceder o prazo de 120 dias para a adequação pelo empresário.

A atuação do Procon se concentrará em realizar ações orientativas aos consumidores para não aceitarem os canudos de plástico e também aos estabelecimentos, alertando sobre a nova regra. Também atuará realizando ações fiscalizatórias nos estabelecimentos e, em caso de autuação, poderá ser aplicado o critério da dupla visita às microempresas e empresas de pequeno porte, outro pleito apresentado pela FecomercioSP.

Em Catanduva já esta em vigor lei semelhante. Promulgada pelo presidente da Câmara. Antonio Altamir Ferreira, o Gaúcho, foi o autor da proposta.

A lei nº 6.008/2019.

Segundo o vereador, a lei tem o objetivo de minimizar o impacto causado pelos canudos plásticos no meio ambiente. “Apesar de ter uma vida útil de vinte minutos, o tempo que se gasta para tomar um refrigerante, o canudo de plástico demora no mínimo 500 anos para se decompor na natureza. Ele é responsável por 4% de todo o lixo plástico produzido no mundo. Quando descartados, os canudos por terem baixo valor, não são reciclados e vão parar nos aterros, rios e oceanos. Nos mares, eles se quebram em micropartículas, formando uma sopa plástica, que são engolidas por diversas aves e animais marinhos. Com esta lei, então será possível dar um passo importante na preservação do meio ambiente”, disse Gaúcho.

No caso de descumprimento, a lei prevê advertência e intimação na primeira autuação para cessar a irregularidade do estabelecimento. Na segunda autuação, multa no valor de 250 (duzentos e cinquenta) UFRC e nova intimação para cessar a irregularidade. A partir da terceira autuação, multa no dobro do valor da primeira autuação, e assim até a quinta autuação. Já na sexta autuação, multa 2.000 (duas mil) UFRC e fechamento administrativo.

Como alternativas, os locais poderão fornecer canudos de papel reciclável, material comestível ou biodegradável, desde que, sejam embalados individualmente em envelopes hermeticamente fechados e feitos do mesmo material.

Karla Konda

Editora Chefe