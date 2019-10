Secretaria de Educação Nega Atraso em Repasses Para Construção de Creches

A Secretaria da Educação do Estado de SP (Seduc-SP), em resposta a questionamentos de O Regional, negou que repasses financeiros para a construção de duas creches em Catanduva – Parque Glória V e Alto da Boa Vista, estejam em atraso. Na edição de ontem, construtora responsável alegou não ter recebido desde maio por etapas já concluídas nas duas unidades educacionais e alega uma inadimplência de mais de R$ 1 milhão.

“A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informa que as obras de creche são realizadas em parceria com a prefeitura e os pagamentos ocorrem de acordo com o andamento da obra. Não há atraso nos repasses”, afirma em nota. Sobre o término do prazo dos convênios, a secretaria estadual também respondeu. “Cabe reiterar que está em tramitação a renovação do convênio. Para isso, a Seduc aguarda a regularização de documentação por parte da Prefeitura”, cita.

O convênio para a creche do Parque Glória V foi assinado pelo então prefeito Geraldo Vinholi, o secretário de educação da época, Herman Jacobus Cornelis Woorwald e o então presidente da Fundação para Desenvolvimento da Educação Barjas Negri, em 07 de maio de 2014. A vigência do termo de convênio era de dois anos, prorrogáveis por mais cinco anos, portanto venceu em 07 de maio de 2019.

E na creche do Alto da Boa Vista o convênio teve prazo final em 26 de dezembro de 2018, neste último caso, a empresa Ellipse assumiu a obra um mês antes do convênio ter prazo finalizado. O contrato com a empresa foi firmado em 26 de novembro de 2018.

Recentemente, a prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes esteve em São Paulo para tratar sobre a questão das creches.

Em ultima aferição das etapas realizadas, a creche do Parque Glória estava com 86% de obras concluídas e a do Alto da Boa vista estava com 66% de projeto terminado.

Karla Konda

Editora Chefe