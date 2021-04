Secretaria de Educação Divulga Data de Volta às Aulas na Rede Municipal de Catanduva

A Secretaria Municipal de Educação já comunicou aos pais e responsáveis que as férias escolares de julho serão antecipadas para o mês que vem entre dia 03 a 17 de maio.

A expectativa para retorno é devido ampliação da vacinação entre os profissionais de educação que possibilidade assim o retorno das aulas presenciais. “Após esse período de férias será feito de forma gradativa e com rodízio de alunos” ressaltou a secretaria municipal de Educação, Claudia Cosmos.

Segundo os dados da secretaria de saúde até a data do dia 16/04/2020, dos trabalhadores da educação, 756 já foram vacinados isto é, 75% dos profissionais da educação da rede municipal já receberam sua primeira dose. Com o retorno as aulas voltam quase no mesmo sistema da rede pública com todo procedimento sanitário e de ocupação, além de continuar as aulas que no caso da municipal, aulas no demanet.

Também aconteceram as avaliações na rede municipal de 09 a 14 de abril através do demanet.

Ariane Pio

Da Reportagem Local