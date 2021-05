Secretaria de Educação de Catanduva Explica Sobre Materiais Didáticos da Rede Municipal

DDepois que o Ministério Público de Catanduva pediu explicações para Prefeitura sobre o valor supervalorizado das materiais didáticos fechado neste ano no valor de mais de R$3 milhões, a secretaria de educação de Catanduva, Cláudia Cosmos entrou em contato com o Jornal o Regional para explicar de modo público além dos questionamentos pelo MP e deixar claro os métodos e escolha do novo material.

Segundo a secretaria, acerca da compra de Material Didático para a Rede Municipal de Educação de Catanduva, que consta da Concorrência n. 03/2021, é importante destacar que:

Para todo o processo de contratação de serviços de fornecimento de Material Didático, a equipe da Secretaria Municipal de Educação, conta com o apoio e orientação do setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Catanduva no que tange às questões burocráticas que envolvem um processo desta natureza, garantindo a transparência do processo através das publicações disponibilizadas na página oficial da Prefeitura Municipal de Catanduva.

Quanto aos aspectos pedagógicos propriamente ditos, foi nomeada uma Comissão para Análise e Acompanhamento de todo o processo para a compra do Material Didático e demais serviços como Orientação Pedagógica, Formação Docente e Plataforma Digital. A referida comissão foi nomeada pela Resolução SME nº 11 de 04 de Fevereiro de 2021 – disponível no Diário Oficial. Vale ressaltar que todos os membros desta comissão são funcionárias efetivas da educação municipal. Portanto, não se trata de uma pessoa em específico como a única responsável por todo o processo de proposição e acompanhamento da Concorrência n.03/2021. Também compõem o acompanhamento desse processo, a Diretora de Assistência ao Educando e a Chefe de Divisão de Programas Especiais.

Quanto às quantidades apontadas na Concorrência 03/2021 se deve ao número de alunos matriculados em cada ano/série da Rede Municipal de Educação, com exceção do quantitativo do Berçário I, que a quantidade apresentada se refere ao número de docentes que ministram aulas e desenvolvem atividades de Cuidar, Educar e Brincar com as crianças dessa faixa etária. Portanto, tais livros se destinam à orientação do trabalho docente, dentro da mesma perspectiva teórico-metodológica a ser desenvolvida em todas as unidades escolares do município.

Quanto aos valores, são apenas estimativas dentro do valor orçado para aquisição de Material Didático. Tal estimativa leva em consideração os critérios de atualização pedagógica de acordo com a Matriz Curricular indicada pela Base Nacional Comum Curricular e de acordo com o Currículo Paulista. Embora no Anexo II conste apenas “Livros”, o edital deixa claro que não se tratam apenas de livros físicos, mas, de toda uma prestação de serviços que inclui Assessoria Pedagógica, Formação Continuada de Docentes, Plataforma Digital e Materiais Específicos para atender aos alunos com Necessidades Educacionais Especiais, como material em braile, em libras e com letra aumentada. Portanto, o custo médio do “Livro”, inclui todo esse aporte que não se restringe, portanto, ao livro físico propriamente dito.

Quanto aos livros do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), disponibilizados pelo Governo Federal de forma gratuita, informamos que o fluxo desse material é bastante variável e, no início da atual gestão foi feito um levantamento de todo o quantitativo destes livros nas unidades escolares do município e foi constatado que, as escolas não recebem as mesmas coleções, e, por vezes, dentro de uma mesma escola e para uma mesma série, as coleções enviadas pelo Governo Federal são diferentes e, no caso da Educação Infantil, não há disponibilização de materiais aos alunos pelo PNLD. Portanto, tudo isso dificulta a proposta de sistema de educação, que ofereça a todos, indistintamente as mesmas condições de acesso, inclusão, permanência e sucesso – critérios básicos para uma educação de qualidade, o que inclui, nesse caso, um Material Didático que contemple as necessidades dos educandos dentro de suas faixas etárias e não diferencie tal acesso entre uma escola e outra, entre uma turma e outra. Vale ressaltar que os livros do PNLD têm sido utilizados como material de apoio e foram distribuídos aos alunos.

Quanto à escolha do Material Didático e seus respectivos serviços será feita de forma pública e previamente indicado o dia, hora e local no Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura Municipal de Catanduva, de acordo com os prazos indicados pelo setor de Licitação. Antes da escolha, todos os concorrentes terão direito à apresentação do seu material à Comissão anteriormente citada, bem como teremos também a participação de representantes do Conselho Municipal de Educação, do Conselho do FUNDEB e dos vereadores que aceitarem o convite para tal apresentação. Os critérios de escolha seguirão o que está indicado no Edital, tendo em vista atender às necessidades da Rede Municipal de Educação de Catanduva e atender às etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais com qualidade e finalidades pedagógicas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local