Secretaria da Agricultura Reativa Núcleo de Gestão de Resíduos da Construção Civil

A Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, reativou o Núcleo Permanente de Gestão de Resíduos da Construção Civil. O grupo tem como missão discutir as políticas públicas em relação a obras e resíduos da construção civil e massa verde em Catanduva.

Com a retomada do grupo de trabalho, as reuniões ocorrem mensalmente. Entre os temas que são abordados estão as tratativas relacionadas ao gerenciamento de resíduos provenientes da construção no município, o estabelecimento de diretrizes, critérios e procedimentos, além da disciplina de fluxos visando a correta destinação dos resíduos em Catanduva.

Entre os primeiros assuntos que já foram discutidos pelos membros estavam o aterramento de Resíduos da Construção Civil em área urbana, alvarás de construção e demolição com potencial geração de Resíduos da Construção Civil, Cobertura de caçambas e caminhões e a oferta de capacitação para empresários do setor de resíduos da construção civil.

O núcleo é formado por membros das Secretarias de Meio Ambiente, Obras, Trânsito, Planejamento, Receita e da Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva, a SAEC.

Ariane Pio

Da Reportagem Local