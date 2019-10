Sebrae Catanduva Traz Melhorias Para Webconferências Em Consultorias

O posto do Sebrae , localizado no Poupatempo, acabou de receber dois kits com equipamentos que tem o objetivo de aprimorar a consultoria realizada à distância. Esse é mais um serviço que passará a ser oferecido aos empresários. Esses equipamentos chegaram para solucionar as principais dúvidas dos empreendedores.

Os kits do Sebrae Aqui contemplam headphone e webcam para facilitar as orientações que trazem conteúdos nas áreas de finanças, marketing, jurídica e de comércio exterior. Conectada, a conversa é feita com o empreendedor em Catanduva e o consultor em outra localidade, como São Paulo, por exemplo, ou qualquer outro lugar.

A consultoria tem a duração de até uma hora e é realizada em tempo real pela internet com hora marcada. A famosa webconferência serve para uma reunião ou encontro virtual realizada pela internet através de aplicativos ou serviço com possibilidade de compartilhamento de apresentações, voz, vídeo, textos e arquivos via web. Na webconferência, cada participante assiste de seu próprio computador. Para garantir o atendimento, o empreendedor deve ligar para 0800-570-0800 e agendar uma data e horário.

Com dia e hora marcados, o empresário receberá um link de acesso à sala virtual e poderá agendar no Sebrae Aqui Catanduva a reserva do espaço para o uso do Kit Multimídia e computador para a consultoria à distância. O telefone é 3531-9793.

O Kit Multimídia também é uma importante ferramenta para garantir o treinamento das agentes de atendimento através de webconferências realizadas pelo Escritório Regional e pelo Sebrae sede.

O Sebrae Aqui Catanduva faz parte de parceria entre Sebrae-SP, Prefeitura, ACE, Sincomercio e Sindicato Rural. A unidade está localizada no Poupatempo – Avenida Comendador Antônio Stocco, nº 537, no Parque Joaquim Lopes.

Ariane Pio

Da Reportagem Local