“Se Tiver Problemas Com Repasses Federais, Será Problema do Major Olímpio Também”

Em visita a Catanduva no início da noite de ontem, o senador Major Olímpio (PSL) comentou sobre a redução dos repasses federais aos municípios do Estado de São Paulo e se colocou à disposição do prefeito Afonso Macchione Neto para “brigar” pelo recebimento correto. “Se Catanduva tiver problemas com os repasses federais, será problema também do Major Olímpio. Estou à disposição da prefeitura, fui o senador mais votado aqui e tenho mais do que obrigação”, afirmou em entrevista para o Jornal O Regional e VOX FM.

Major Olímpio afirmou que todas as demandas que recebem dos municípios, busca interceder junto aos ministérios. “E atendemos com tranquilidade mais de 200 prefeituras no ano passado e fazemos encaminhamentos. Tudo bem que estava em um primeiro ano de governo, num ajuste e vinha de país que com administrações que deixavam muito a desejar a forma de distribuição dos recursos, o zelo com o dinheiro público. Até que essa estrutura esteja mais agilizada, a gente tem alguma dificuldade. Não foi só em relação a Catanduva que esses repasses diminuíram e em várias áreas para assistência social, para saúde. Estamos tentando dar uma retomada na máquina pública, ainda tem muita coisa por fazer, por mais que tenha boa vontade, mas você tem uma estrutura que você precisa muitas vezes adaptar a uma nova dinâmica”, disse.

O senador afirmou ainda que o país ainda vive uma política em que muitos trabalham por causas partidárias e não para o bom andamento do todo. “Pessoas que trabalhavam não pelo país mas pelo partido, por uma causa partidária, não podemos trabalhar por partido, precisamos respeitar cada centavo do dinheiro público fazendo chegar onde é necessário. A disputa política seja onde ela for, terminou as eleições desmancha palanque e vamos para um dia a dia que seja mais efetivo”.

Major Olímpio disse ainda sobre os municípios deixarem de apresentar documentos para receberem os recursos. “Por outro lado, há que se dizer também, existe incompetência de gestão. Quantas vezes eu faço emendas e ela tem de ser repassada para outros municípios porque aquele não se preparou para receber. Quantas vezes não ficamos ligando para secretários cobrando documentações. A questão de administração pública precisa estar muito em sintonia. E é o que nos estamos avançando. Me dou bem com os 22 ministros. Faço articulações com todos esses municípios, levo os pedidos, até com os bancos públicos. Mas precisamos sempre ver todas as versões”.

Karla Konda

Editora Chefe