Saúde Presta Contas das Ações do Segundo Quadrimestre

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Saúde, realizará audiência pública para prestar contas das ações executadas no período referente aos meses de maio, junho, julho e agosto, no exercício de 2019.

A reunião será no plenário da Câmara de Vereadores, nesta quinta-feira, dia 26, a partir das 18 horas. Na ocasião, serão analisados dados sobre o montante e a fonte de recursos aplicados na área da saúde local, no segundo quadrimestre deste ano, além do balanço das principais atividades executadas pela secretaria no período.

A audiência pública será conduzida pelo secretário Ronaldo Carlos Gonçalves Júnior, com a participação de técnicos do setor. A realização da audiência é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Qualquer cidadão pode participar e acompanhar como tem sido direcionado os recursos da Secretaria Municipal de Saúde. É uma maneira também, de aproveitar para apresentar demandas ao secretário que apresentará o balanço do quadrimestre.

Da Reportagem Local