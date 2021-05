Saúde Poderá Monitorar Casos de Covid Positivos Realizados em Farmácias e Particulares

A triagem virtual da Laura PA Digital começou a ser usado pela Saúde de Catanduva em 30 de março de 2020, de forma a orientar a ida do paciente às unidades de saúde ou hospitais, se for necessário. Com os dados da triagem, os pronto-atendimentos têm previsão de demanda, isto é, quantos e quais pacientes já estão a caminho e se há sinais de gravidade relatados.

Essa plataforma de teleatendimento é mais uma medida de enfrentamento ao coronavírus. A partir do primeiro contato, o munícipe passará por uma triagem online e, a partir do resultado, será monitorado pela Laura, que vai manter contato diário via Whatsapp por 14 dias, ou será direcionado ao atendimento via telefone por um profissional de saúde.

Em conversa com a diretora departamento técnico de saúde de Catanduva, Camila de Santis, ela conta que a saúde de Catanduva está com uma conversa com o Estado para um possível fortalecimento do monitoramento, que além da APP da Laura, o próprio site de notificação e assim ter acesso aos pacientes que fizeram testes de covid-19 em farmácias e laboratórios particulares, pois a prefeitura não tem esse monitoramento e com esses dados inseridos terá uma amplitude maior para saber quantas pessoas estão positivas que não usam o SUS. “A próxima semana estaremos em reunião para essa conversa e capacitação de mais profissionais para que seja mais efetivo e assim atingir a população sobre esse monitoramento”.

Camila ainda ressalta que antes era o munícipe testado positivo de covid que fazia o contato com o app Laura, mas eles viram que houve uma baixa adesão e por conta disso as próprias UBS e profissionais de saúde fazem o serviço para o munícipe.

A iniciativa tem o apoio do Instituto Laura Fressatto, que promove o desenvolvimento e a pesquisa em inteligência artificial para a área da saúde. Em Catanduva, a implantação da Laura foi viabilizada a partir de parceria com o Instituto Votorantim.

Ariane Pio

Da Reportagem Local