Saúde Nega Confirmação de Variante da Covid-19 em Catanduva

A Secretaria Municipal de Saúde e representantes da Fundação Padre Albino negaram ontem que circule em Catanduva a variante de Manaus da Covid-19. Segundo a secretária Claudia Monteiro, na região do Departamento Regional de Saúde na qual Catanduva está inserida, 25 amostras de sangue foram coletadas em janeiro e outras 25 amostras coletadas neste mês e direcionadas ao Adolfo Lutz, para análise e investigação. Números relacionados aos 102 municípios da região e não especificamente de Catanduva.

Mas até o momento, não há confirmação dessa mutação do vírus, que ganhou no nome de P1, na região, assim como já houve casos em Araraquara e Ribeirão Preto, por exemplo.

“Os exames são feitos de forma regional. Para realização de um sequenciamento do vírus. Felizmente, aqui ainda não temos confirmação dessa variante”, disse.

O que não temos confirmado na nossa região, já foi confirmado na de Ribeirão Preto. Uma pesquisa recente da USP mostrou que de 92 amostras coletadas, 12 pessoas tiveram a variante manauara, de pessoas que não estiveram em Manaus. A pesquisa é organizada por Rodrigo Calado, médico do Hospital das Clínicas.

Dentre os sintomas, pacientes que contraíram a nova cepa relataram diferença da síndrome gripal. E mudança no perfil da idade e na gravidade do quadro clínico. O que chama ainda mais atenção e gera maior preocupação é a transmissibilidade. “A transmissibilidade é bastante alta. Em alguns casos, em uma família de sete pessoas, seis se contaminaram dentro da própria casa. Um outro caso de paciente jovem que se internou, ele passou o feriado de carnaval em um rancho com nove pessoas e as nove se contaminaram. Ela é altamente transmissível em ambientes mais fechados, o que nos preocupa bastante”, afirma o pesquisador.

Na tarde de ontem prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa, o vice Claudio Romagnolli, secretária de saúde e representantes da Fundação Padre Albino participaram de uma transmissão ao vivo para falar sobre a situação de Catanduva quanto ao coronavirus.

O prefeito descartou, por enquanto, o lockdown, mas reafirmou que devidos cuidados precisam ser tomados para evitar conter o avanço da doença e reduzir a taxa de ocupação dos leitos. Afirmou ainda que aguarda a reclassificação das regiões no Plano São Paulo.

Renata Rocha Bugatti, da Fundação Padre Albino, também falou a respeito. Pediu uma participação maciça da população em respeitar as medidas preventivas e sanitárias. Reforçou que a taxa de ocupação dos leitos no Emílio Carlos ontem estava em torno de 90% da capacidade.

Vacinação

Sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19, a secretária de Saúde afirmou que aguarda o recebimento de novas doses para antecipar a imunização de idosos na faixa etária de 80 a 84 anos. Atualmente recebem doses das vacinas os idosos de 85 a 89 anos, profissionais de saúde. A secretária afirmou ainda que seguindo o cronograma de vacinação do Ministério da Saúde, o publico alvo dos 80 a 84 anos deve começar a ser vacinado no dia 1º de março. Diferentemente do plano anterior, o estadual, no qual tinha datas antecipadas. Cláudia afirmou que assim que mais doses da vacina chegar ao município, a estrutura está preparada para iniciar esta etapa de vacinação. Mas por enquanto, sem previsão de quando chega mais uma remessa do imunizante.

Karla Konda

editora chefe