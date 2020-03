Saúde Lança Plano de Contingência Para Infecção Pelo Novo Coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde e o Comitê de Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional e Nacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19) lançaram ontem o Plano de Contingência para a infecção pelo Covid-19.

Todas as medidas tomadas seguirão as determinações deste plano, publicado na edição de ontem do Diário Oficial do Município.

Na assistência a saúde, os casos suspeitos com clínica leve e moderada serão atendidos na Atenção Básica (Unidades de Saúde) e somente casos com maior gravidade que necessitem de internação hospitalar serão encaminhados para os hospitais. “O Município de Catanduva possui uma rede hospitalar estruturada, contando com leitos hospitalares com quartos individuais para isolamento dos pacientes, além de leitos de UTI”.

A cidade terá ainda a possibilidade de transferir pacientes para outros hospitais do estado, se for necessário. “A rede hospitalar do Estado de São Paulo também está estruturada para atender às demandas de uma emergência em saúde pública, como já ocorreu em outras oportunidades como a epidemia de influenza A (H1N1). Por meio da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS), responsável pela distribuição adequada dos pacientes para as vagas de atendimento na área hospitalar, também será possível referenciar os pacientes do município à outras unidades hospitalares, se necessário”.

No fluxo de atendimento, as unidades de saúde precisarão identificar precocemente qualquer síndrome gripal, neste caso, fornecer de imediato, máscara cirúrgica, enquanto aguardam o atendimento da enfermagem e do médico.

Em unidades que seja possível, esse paciente deve ser conduzido a uma área separada ou sala específica visando o isolamento respiratório. “A sala deve ser mantida com a porta fechada, janelas abertas e ar condicionado desligado. Caso não haja sala disponível na UBS para isolamento, propiciar área externa com conforto para pacientes com Síndrome Gripal, que deverão ser atendidos o mais rápido possível”.

Em casos classificados como graves devem ser estabilizados e encaminhados aos serviços de urgência ou hospitalares de acordo com a organização da Rede de Atenção à Saúde municipal. O encaminhamento será de responsabilidade da equipe da atenção primária ou UPA 24 horas, onde ocorreu a classificação do caso, devendo ser articulado com a Rede Hospitalar a necessidade de recepcionamento do paciente, garantindo transporte sanitário adequado. É necessário avaliação de cada caso, considerando também se o ambiente residencial é adequado e se o paciente é capaz de seguir as medidas de precaução recomendadas pela equipe de saúde responsável pelo atendimento. A presença de qualquer sinal de alerta deverá determinar retorno e hospitalização imediata do paciente.

“Considerando que, até o momento, não há registro de circulação no novo Coronavírus no município, não há precauções adicionais recomendadas para o público em geral, mas devem ser reforçadas as medidas de prevenção, que podem auxiliar na prevenção de propagação do vírus. Por se tratar de uma nova doença, o risco será avaliado e revisto periodicamente, tendo em vista o desenvolvimento de conhecimento científico e situação em evolução, para garantir que o nível de resposta seja ativado e as medidas correspondentes sejam adotadas”, consta ainda.

Outras medidas são incluídas no plano e que pode ser acessado no portal da prefeitura de Catanduva.

Ontem à tarde, Catanduva mantinha 08 notificações sobre coronavirus, seis ainda em investigação, dois descartados.

Karla Konda

Editora Chefe