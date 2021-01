Saúde Inicia Preparativos Para Vacinação Contra a Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou os preparativos para receber e realizar a campanha de vacinação contra a Covid-19, anunciada pelo governo do Estado para ter início no dia 25 de janeiro, com o público alvo, nesta primeira etapa, profissionais de saúde. O cronograma já foi pré-estabalecido pelo Estado, mas a questão logística, funcionários, locais, estrutura para acondicionar as doses da vacina é o que a pasta em Catanduva faz o planejamento.

A informação é da secretária de saúde Claudia Monteiro Ferrazzi, em entrevista concedida para O Regional e VOX FM.

Além disso, a secretária ainda conta com o auxílio da área jurídica para verificar dentre os recursos disponíveis para a Covid -19 (Repassados pelos governos Estadual e Federal), o quanto pode ser gasto com ações pensadas. Catanduva tem em caixa R$ 10 milhões que foram deixados pela administração anterior para o enfrentamento da Covid. “Recursos Covid, são recursos Covid e não posso utilizar para nenhuma outra área. Temos recurso direcionados exclusivamente para investimentos e temos recursos para serem usados em custeio, então estamos verificando o que eu posso usar, o que eu posso contratar para recursos humanos? Eu já pedi para analisar a questão de frios (armazenamento das vacinas) recursos humanos para a campanha que a gente possa utilizar”, afirmou a secretária.

“já pedi para a Diretora de Vigilância em Saúde um cronograma, um planejamento para parte logística, parte de equipamento, de frios para armazenar as vacinas, recursos humanos, sobre como vamos organizar essa campanha em cima do que já foi publicado pelo governo do Estado”, disse.

Claudia também comentou sobre os investimentos em testes rápidos para a Covid-19. “A questão dos testes, a gente tem nota técnica do Ministério, do Estado e Município de como testar a população. Não é testar todo mundo sem foco, sem critério, temos de fazer monitoramento, sinais e sintomas, senão eu vou testar todo mundo num período errado e eu não vou saber se é positivo ou negativo, assim eu pego muito falso negativo. Por isso existem critérios clínicos. Podemos fazer boletim epidemiológico em varias regiões da cidade que esteja tendo vários casos”.

Sobre a participação de Ronaldo Carlos Gonçalves Junior nesses primeiros dias de governo ao “lado” da secretária, Cláudia respodeu: “Eu estou assumindo agora a pasta, conhecendo o que já foi feito, dar continuidade na assistência. Ele foi secretário, mas é funcionário público. Ele tem todo o conhecimento do que foi realizado, inclusive, alguns processos que tem que eu preciso dar andamento, e nos estamos no início da gestão e eu estou avaliando todos os profissionais, não significa que todos os profissionais serão mantidos, mas não posso simplesmente desprezar o conhecimento, toda uma vivência e conhecimento técnico. É da continuidade que eu vou precisar agora. Eu estou chegando e eu não posso prejudicar o andamento dos trabalhos”.

Sobre questões estruturais da saúde e da secretária, Claudia afirmou: “Eu preciso tomar decisões e organizar os trabalhos que envolvam a pandemia, organizar inclusive a estrutura da secretaria, eu gosto muito de trabalhar com o planejamento de ações em saúde, a questão da estrutura, eu percebi que algumas diretorias estavam muito sobrecarregadas porque acumulavam trabalhos e as atribuições acabavam não sendo realizadas justamente por esse acúmulo de trabalho que vinha sendo feito, mas vamos organizar, inclusive a própria estrutura física. Saúde precisa ter continuidade, a gente cuida de vidas, as decisões, existem situações que se não alimentados sistemas perdem-se recursos na pasta da saúde. Eu posso tomar decisão a qualquer momento que eu achar necessário”.

Karla Konda

Editora Chefe