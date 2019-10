A Secretaria Municipal de Saúde estuda abrir concurso público para médicos especialistas que atuem em unidades de saúde de Catanduva. A informação foi passada pelo secretário Ronaldo Carlos Gonçalves Júnior ontem, durante sessão ordinária da Câmara.

O secretário foi convidado para falar sobre licitação aberta pela pasta para software utilizado por toda a rede municipal.

Durante o tempo utilizado, também foi questionado sobre mudanças nas unidades de saúde.

O secretário afirmou que cerca de 50% dos médicos estatutários já se aposentaram e tem uma lista de especialistas que estão para se aposentar até o ano que vem.

“A prefeitura está se organizando para realizar um concurso público. De 2017 para cá quase 50% dos médicos especialistas saíram ou pediram a conta ou se aposentaram e para o ano que vem teremos 11 para se aposentar”, disse o secretário.

Ainda segundo o representante da pasta, algumas unidades de saúde, como Vertoni, Salles e Soto mantinham médicos especialistas que atuavam há anos. “Atualmente mantemos as especialidades, porém, em parceria com a organização social e faculdade de medicina”.

Ainda não há data definida para a abertura do concurso. “Vamos precisar da colaboração dos senhores. Vamos abrir concurso para repor essa quantidade de médicos”, disse.

Dentre as especialidades, as principais demandas seriam para ginecologista/obstetra e pediatria.

Em março, a prefeitura de Catanduva teve aprovada a redução da carga horária de médicos especialistas de 20 horas semanais para 10. Naquela época, Catanduva mantinha 47 especialistas com vínculo municipal e 19 com vínculo estadual ou federal.

Karla Konda

Editora Chefe