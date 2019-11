São Domingos Saúde Começa Atender Servidores Municipais Nesta Sexta

O São Domingos Saúde começa os atendimentos aos servidores municipais, a partir desta sexta-feira, dia 1. Serão mais de sete mil vidas do Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva (IPMC). Desde a semana passada, já foram entregues 1,4 mil cartões, junto ao Manual de Orientação e Guia de Leitura Contratual, conforme orientação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), segundo assessoria de comunicação do plano.

Os servidores municipais, titulares do plano, que ainda não fizeram a retirada nas datas agendadas deverão fazê-lo a partir desta sexta-feira, das 7h30 às 17h30, na sede da operadora, na rua 13 de maio, 1.437.

A partir de hoje, os funcionários públicos poderão usufruir dos benefícios oferecidos pelo plano, desde hospital e laboratório –– até a Medicina Preventiva, com foco para a saúde e bem-estar do cliente.

Além disso, os usuários do plano SDS contarão com uma rede de médicos credenciados com 286 profissionais em 35 especialidades. Para a mensalidade e atendimentos, serão considerados valores previstos em negociação entre a operadora e o IPMC.

Mais informações podem ser obtidas por meio do número (17) 3531-7777.

A carteira do IPMC inclui funcionários públicos da Prefeitura Municipal, seus dependentes e agregados. A tabela negociada entre as partes tem valores a partir de R$ 40,04 e R$ 56,06 para planos coletivos e individuais, respectivamente.

Karla Konda

Editora Chefe