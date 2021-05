Sancionado Projeto de Lei Para Plantio de Mudas de Arvores Frutíferas em Área Pública

No diário oficial de quarta-feira (28), o Prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, no uso de suas atribuições legais, sanciona e promulga a seguinte Lei, de autoria do Vereador Alan Figueiredo Marçal, aprovada pela Câmara Municipal, em sua sessão de 06 de abril de 2.021.

Fica estabelecido que 30% das árvores plantadas em espaços públicos, no âmbito do município de Catanduva, deverão ser frutíferas. As despesas com a execução desta lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento.

Ainda segundo o projeto do parlamentar as árvores, conforme definição estabelecida pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) “são o maior patrimônio ambiental que existe na cidade”.

Alan Marçal destacou em seu PL que entre inúmeros benefícios as árvores frutíferas oferecem produtos orgânicos (alimento saudável e altamente nutritivo), contribuem para a purificação do ar, conforto térmico (sombra), isolamento acústico, reequilíbrio do meio ambiente, paisagem visual, além de trazer a presença de pássaros.“O cultivo de árvores frutíferas é de suma importância para o incremento da qualidade nutritiva de alimentação e, consequentemente, para a melhoria da saúde das pessoas, além de ser uma fonte de alimento para inúmeras pessoas que passam fome”, enfatizou Alan em seu PL aprovado e agora sancionado pelo prefeito de Catanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local