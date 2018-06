SAEC Tem R$ 5,7 Milhões Para Devolver a Consumidores da Taxa do Hidrômetro

R$ 5.710.615,52. Este é o valor ainda sem aplicação de juros e correção monetária que a Superintendência de Água e Esgoto (SAEC) tem que devolver aos consumidores de Catanduva pela cobrança da Taxa de Manutenção de Hidrômetro. A cobrança foi considerada ilegal pela Justiça.

Para receber o dinheiro pago ao longo de 10 anos, o consumidor deverá procurar a SAEC com documentos que comprovem que pagou pela tarifa ao longo do período cobrado.

“A devolução da taxa de manutenção do hidrômetro será feita mediante solicitação do munícipe consumidor, que deverá protocolar o pedido junto à Central de Atendimento da Autarquia. O interessado deverá comparecer à sede, munido dos documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de residência) e a escritura ou matrícula completa do imóvel – comprovando o período em que foi consumidor e pagou pela taxa de manutenção. No caso de inquilinos, é necessário apresentar o contrato de locação com firma reconhecida”, explicou a autarquia a questionamento de O Regional. A Taxa de Manutenção de Hidrômetro começou a ser cobrada em fevereiro de 2007 e deixou de ser lançada em dezembro de 2017. A devolução do dinheiro deverá se dar gradativamente sendo que neste ano, os consumidores que requisitarem a devolução, receberão de volta descontados nas faturas seguintes o valor que pagaram em 2007.

“A devolução será realizada de forma administrativa nos termos da condenação que facultou a compensação nos pagamentos das tarifas futuras. Assim, neste ano de 2018 serão devolvidos os valores recebidos durante o ano de 2007; no ano de 2019 serão devolvidos os valores recebidos em 2008; e assim sucessivamente. O sistema informatizado da SAEC está sendo programado para o atendimento da condenação judicial”, afirmou. Até quinta-feira, dia 21, a SAEC tinha recebido apenas dois pedidos.

O vereador Antônio Altamir Ferreira (PT), o Gaúcho, discordou da forma que a autarquia adotou para realizar os pagamentos.

“Fiquei muito surpreso com a resposta da Superintendência de que o consumidor tem que solicitar (reembolso) no momento da negociação, do pagamento de um débito ou reivindicar diretamente aos caixas. Acredito que poderia ser diferente. Quando a pessoa vai lá para parcelar a dívida, fazer o Refis, já deveria orientar as pessoas mais simples de que elas tem dinheiro para receber e já descontar o crédito. Ou então que a pessoa que não tem nenhum débito fosse chamada e fosse efetivamente feito o pagamento”, sugeriu.

