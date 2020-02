SAEC Solta Mil Alevinos No Lago Dos Ipês Em Cumprimento a Acordo Com MP

Na tarde de ontem, dia 20 de fevereiro, a SAEC – Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva realizou a soltura de mil alevinos no Lago dos Ipês. Conforme informação da própria autarquia, a iniciativa ambiental atende ao compromisso estabelecido entre ela e o Ministério Público, por meio de TAC – Termo de Ajustamento de Conduta assinado em outubro do ano passado.

“A ação tem objetivo de repovoar o local com peixes da espécie lambari, devido à ocorrência de danos ambientais decorrentes de vazamento de esgoto no córrego Minguta. O caso teria provocado a mortandade de peixes no trecho entre a avenida São Domingos e a rua Borborema. Na ocasião, a SAEC foi acionada e executou os reparos necessários para conter o lançamento de efluentes. Além disso, a superintendência tomou as medidas preventivas visando evitar novos danos”, informa nota oficial encaminhada à equipe do O Regional.

O superintendente da SAEC, Carlos Alberto Calixto Lapera, ainda ressalta: “A SAEC trabalha de forma a contribuir com a preservação ambiental e a manutenção da biodiversidade em Catanduva”.

Segundo o TAC, a promotoria ou qualquer outro órgão competente irá realizar a fiscalização da execução do acordo. Durante a soltura dos alevinos, a GCM – Guarda Civil Municipal também se mostrou presente e acompanhou os procedimentos.

Da Reportagem Local