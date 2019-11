Saec Realiza Audiência Pública Para Revisão Do Plano Integrado De Saneamento Básico

A Saec (Superintendência de Água e esgoto de Catanduva) realizou ontem (20) a audiência pública para revisão do Plano Integrado de Saneamento Básico (PISB), o evento aconteceu as 18h30, no auditório da Prefeitura. Na oportunidade foi apresentado o prognóstico da regulação dos sistemas de água, esgoto, macro e microdrenagem e resíduos sólidos, além das interligações entre os serviços em Catanduva. Como sempre não teve muita presença da população para participar, mas as poucas pessoas que estavam presentes acompanharam o plano atentamente.

O superintendente da autarquia Carlos Aberto Calixto Lapera contou que é de extrema importância, pois foram apresentadas as comparações e metas dos próximos seis anos, ele ainda disse que essa audiência trata das temáticas que sempre tem metas ambiciosas e afirmou que a SAEC tem o compromisso de sempre cumpri-las.

A Audiência Pública tem como finalidade ampliar, junto à população, a discussão sobre o plano e suas diretrizes, além da exposição de metas e objetivos propostos acerca do plano. Na oportunidade, também será possível coletar dados, subsídios, informações, sugestões, críticas ou propostas concernentes ao tema.

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) aponta as melhorias necessárias para os serviços de água, esgoto, lixo e para drenagem de água de chuva, com metas para a solução de problemas e o planejamento de ações concretas a curto, médio e longo prazo. Na apresentação na parte de drenagem urbana as observações foram de macro-drenagem em melhoria. Pela avaliação geral, duas situações razoáveis a boa em gestão de resíduos e meio ambiente. Em abastecimento de agua, esgotamento sanitário e saúde publica as avaliações são de boa classificação, mas sempre de olho nas melhorias.

Ariane Pio

Da Reportagem Local