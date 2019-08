Saec Poderá Pagar Quase R$ 2 Milhões Para Empresa Substituir Ramais de Água e Esgoto

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec) poderá pagar quase R$ 2 milhões em contrato terceirizado para substituição, execução de ramais de água e de esgoto.

A licitação entra agora em fase de recurso e a empresa que apresentou o menor valor para prestar o serviço foi a KGP Construtora Ltda, que ofertou R$1.928.633,37 para vencer a tomada de preços.

Caso nenhuma empresa se manifeste contrária sobre a vencedora do certame, a empresa assinará um contrato válido por 24 meses, com valor apresentado por serviços prestados anualmente.

Os serviços serão cobrados por medição, conforme o edital. “As medições serão efetuadas mensalmente, com pagamento feito por unidades executadas e mediante a conferência dos serviços executados das ordens de serviços expedidas pela SAEC. Para se habilitar ao pagamento, a empresa deverá apresentar a Nota Fiscal, com número da licitação, juntamente com o comprovante de todas as suas obrigações tributárias, encargos trabalhistas e sociais”.

A empresa vencedora também ficará responsável por realizar obras de pavimentação ou recape em ruas que tiveram que retirar o asfalto, conforme consta: “Contratação de empresa especializada de engenharia para fornecimento de mão-deobra,

para substituição e/ou execução de redes de água, substituição e/ou execução de

ramais prediais de água e/ou esgoto, recomposição de pavimentos (tapa buracos) em CBUQ e recapeamento asfáltico em CBUQ”.

No edital, a Saec também justifica a contratação. “Estes serviços serão realizados para melhoria do sistema público municipal de

abastecimento de água, e coleta de esgotos, com substituição de redes e ramais existentes em aço e/ou cimento amianto, as quais estão subdimensionadas e apresentam vazamentos e término da vida útil, serão recompostos os pavimentos danificados em razão desta ação nas ruas envolvidas”.

A superintendência também estabelece prazos. “Redes de água e/ou substituições: de imediato ou em até 2 dias úteis; Ramais prediais de água e esgoto e/ou substituições: de imediato ou em até 2 dias úteis; Substituição de poços de visita em aduelas de concreto: mesmo prazo, Recomposição asfáltica em CBUQ: de imediato ou em até 2 dias úteis e/ou por ordem de serviço da contratante;

– Recapeamento asfáltico em CBUQ, conforme ordem de serviço da contratante”.

Da Reportagem local