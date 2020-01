Saec Desembolsará R$ 116,4 mil Para Confecção e Entrega de Carnês de Lixo

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec) desembolsará R$ 116,4 mil para a confecção e entrega dos carnês da taxa de lixo.

A Ata de registro de preços foi publicada ontem no Diário Oficial do Município. Duas empresas assinam a ata.

A confecção custará R$ 21,6 mi, e a entrega R$ 94,8 mil. Ainda não há informações sobre quando os carnês passarão a serem distribuídos aos imóveis. Ao todo serão confeccionados 60 mil carnês.

A Saec ainda não informou a expectativa de arrecadação neste ano e tão pouco quando os carnês passarão a ser entregues.

No ano passado, foram mais de 44 mil carnês da taxa de coleta do lixo entregues. Com arrecadação em torno de R$ 2,1 milhões.

Os pagamentos tiveram datas iniciadas em 25 de abril, com cota única ou parcelado em até seis vezes, desde que as parcelas não fossem menores do que R$ 14,38.

O valor cobrado na taxa de lixo tem como base a localização do imóvel e a metragem da frente da residência (conhecida como testada). Ainda no ano passado, os catanduvenses tiveram os valores da taxa de coleta de lixo com a correção monetária de 4,05% – de acordo com a Unidade Fiscal de Referência do Município (UFRC). Não há informações se essa correção será aplicada neste ano.

A taxa de coleta de lixo é cobrada pela Saec, desde 2017, quando foi “desmembrada” do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Mesmo ano em que a contratação de empresa para coleta de lixo passou a ser responsabilidade da Saec.

Karla Konda

Editora Chefe