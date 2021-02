Saec Define Datas Para Provas de Concurso Público

A SAEC (Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva) anunciou por meio de retificação de edital, o cronograma para as etapas do concurso público aberto no ano passado e que teve prazo suspenso por conta da pandemia da Covid-19.

No novo documento, as provas objetivas serão realizadas no dia 28 de março. Mas antes da seleção, o cronograma ainda define as publicações sobre as inscrições efetuadas, o período para os recursos sobre inscrições, a divulgação dos locais, horários e datas das provas. Também define datas para a homologação das notas, dos recursos sobre os resultados e a publicação final da homologação dos aprovados em 14 de maio deste ano. O Concurso Público nº 01/2020 é destinado a preencher 24 vagas. A finalidade é prover cargos vagos e os que vagarem ou forem criados no período de validade do concurso.

Conforme o documento, os seguintes cargos serão admitidos: auxiliar administrativo (3 vagas, sendo uma reservada para pessoas com deficiência), auxiliar de almoxarifado (1 vaga), conservador de esgotos (4), encanador (2), instalador de hidrômetros (1) , motorista de veículos pesados (2), operador de equipamentos hidráulicos (1), operador de saneamento básico (4), pedreiro (2), assistente administrativo (1), atendente (1), fiscal de obras (1) e fiscal de obras hidráulicas (1). Os salários variam entre R$ 1.459,28 e R$ 1.804,87, para candidatos que possuem grau de escolaridade do ensino fundamental ao ensino médio e técnico.

A Empresa Conscam Assessoria e Consultoria foi contratada, via licitação, para prestação de serviços de organização e realização do concurso. O concurso terá prazo de validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez, a critério da SAEC e a contar da data de publicação de sua homologação.

Karla Konda

Editora Chefe