SAEC Afirma que 100% do Esgoto é Tratado em Catanduva

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva afirma que 100% do esgoto coletado em Catanduva é tratado.

A autarquia esclarece que consta na tabela do SNIS faturado: 10.053,02 m³ (dez milhões, cinquenta e três mil e dois décimos de metros cúbicos anual); coletado: 10.053,02 m³ (dez milhões, cinquenta e três mil e dois décimos de metros cúbicos anual), ou seja, 100% do esgoto faturado é tratado.

O dado divulgado de 8.125,76 m³ corresponde ao montante que após ser tratado é lançado ao rio São Domingos. “Lembrando que nem todo volume que entra, será lançado ao rio, como em qualquer processo de tratamento de esgoto. A Saec informou ainda os procedimentos para toda a realização do tratamento de esgoto”.

Na primeira fase do tratamento, ocorre a retirada de resíduos sólidos e areia que são depositados de forma ambientalmente correta ao aterro sanitário. “Por isso, a importância de se fazer o descarte correto de lixo, ao invés de jogá-lo diretamente nas redes de esgoto”.

Na segunda fase, o esgoto é destinado às duas lagoas aeradas (onde é insuflado o oxigênio), neste local ocorre a evaporação do líquido, consumindo também outro volume.

Na terceira fase, o esgoto vai para duas lagoas de decantação onde, por gravidade, o lodo fica no fundo delas, consumindo dessa forma mais volume.

Na quarta fase, o esgoto, livre de resíduos e impurezas passa por escada hidráulica, onde ocorre a oxigenação complementar, melhorando ainda mais a eficiência do tratamento e a qualidade de água devolvida ao rio São Domingos.

“Vale ressaltar que o efluente que sai das casas com destino à Estação de Tratamento de Esgoto, é o que é faturado na tarifa, conforme consta na tabela do SNIS. A SAEC reitera que atende as exigências ambientais, estaduais e federais.

Ontem, o prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa, o vice-prefeito Claudio Romagnolli e técnicos da Saec recepcionaram os vereadores e a imprensa para apresentar todo o processo de tratamento de esgoto. Os parlamentares, Luis Pereira, Ivan Bernardi, Ivânia Soldati, Maurício Gouvea, Nelson Tozo, Maurício Ferreira e os assessores dos vereadores Alan Automóveis, Marquinhos Ferreira, Gleison Begalli e Gordo do Restaurante marcaram presença.

O Regional fez uma transmissão ao vivo ontem no Facebook apresentando todo o processo.

Um recente artigo técnico da Universidade do Vale do Itajaí (SC), apresentou avaliação da influência da estação de tratamento de efluente de Catanduva na qualidade da água do rio São Domingos. No trabalho desenvolvido a pesquisa constatou que depois de dois anos do início da operação da ETE, houve significativa melhoria na qualidade do Rio São Domingos, com redução das concentrações poluentes e aumento da concentração de oxigênio dissolvido . “A análise de componentes principais indicou que a qualidade do rio a de Catanduva está-se aproximando da boa qualidade. Esses dados sugerem que o São Domingos pode futuramente ser classificado como Classe 3 e até ser utilizado para abastecimento humano”.

Karla Konda

Ariane Pio