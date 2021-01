Saec Aciona Empresa Contratada Para Dar Andamento em Concurso Público

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva deve contatar nos próximos dias a empresa Conscam Assessoria e Consultoria, responsável pela elaboração do concurso público aberto no ano passado, para dar seguimento às etapas do processo. Candidatos se inscreveram até o dia 28 de maio do ano passado para o concurso que visa preencher 24 cargos na autarquia, porém, o processo foi suspenso por conta da pandemia do coronavirus. Não há ainda uma data definida para a aplicação das provas. A informação é da Saec, depois de questionamentos de O Regional ontem.

Segundo a assessoria de imprensa, ontem mesmo foi realizada uma reunião para dar prosseguimento ao edital.

A suspensão de todo o certame foi comunicado em abril do ano passado. “O novo cronograma do Concurso Público será divulgado em momento oportuno. É de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento das publicações conforme previsto no Edital Normativo do Concurso Público, para que se mantenham informados sobre as próximas etapas e sobre o novo cronograma, através dos sites www.conscamweb.com.br, www.saec.sp.gov.br e no Diário Eletrônico Oficial do Município”.

A Saec pretende contratar neste concurso auxiliar administrativo (3 vagas, sendo uma reservada para pessoas com deficiência), auxiliar de almoxarifado (1 vaga), conservador de esgotos (4), encanador (2), instalador de hidrômetros (1) , motorista de veículos pesados (2), operador de equipamentos hidráulicos (1), operador de saneamento básico (4), pedreiro (2), assistente administrativo (1), atendente (1), fiscal de obras (1) e fiscal de obras hidráulicas (1). Os salários variam entre R$ 1.459,28 e R$ 1.804,87, para candidatos que possuem grau de escolaridade do ensino fundamental ao ensino médio e técnico.

A Empresa Conscam Assessoria e Consultoria foi contratada, via licitação, para prestação de serviços de organização e realização do concurso. Uma comissão, designada pela Portaria nº 04, de 06 de janeiro de 2020, acompanhava todas as etapas do processo.

O concurso terá prazo de validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez, a critério da SAEC e a contar da data de publicação de sua homologação.

Alguns cargos estabelecidos no concurso terão provas práticas, além da teórica.

Karla Konda

Editora Chefe