RUMO Inclui Contorno da Linha Férrea em Plano de Renovação de Concessão

O O contorno da linha férrea em Catanduva – retirada dos trilhos da área central da cidade – poderá ser realidade a partir de 2022. A RUMO, que detém a concessão da malha ferroviária de 850 quilômetros de linha tronco e mais de 650 quilômetros de ramais, incluiu o projeto de Catanduva no plano de renovação da concessão antecipada.

A informação foi dada ontem por representantes da empresa ao prefeito Afonso Macchione Neto.

No novo plano, a RUMO deverá investir mais de R$ 7 bilhões na ferrovia nos próximos anos.

E foi aprovado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) nesta etapa. A renovação da concessão antecipada deverá ser assinada pelo Governo Federal no próximo mês.

Ontem um grupo de representantes da concessionária esteve em Catanduva, acompanhado do deputado estadual Itamar Borges para anunciar a inclusão do projeto da Cidade Feitiço.

Segundo Rodrigo Verardino de Stéfani, relações institucionais e Governamentais da Rumo, o contorno ferroviário em Catanduva foi definido por conta de já existir um projeto pronto e com as licenças ambientais aprovadas.

O prefeito Afonso Macchione Neto, que deve deixar o cargo, nos próximos dias, comemorou a notícia, e em entrevista afirmou que, desta vez, o novo traçado da linha férrea será realidade. “Realmente hoje nós recebemos a diretoria da RUMO, nos trazendo a informação de que o nosso projeto que já havíamos aprovado nos órgãos ambientais, também patrocinado pelo próprio Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), foi incluído no plano de renovação do contrato da RUMO. Ela passa a ser responsável pela execução de serviços”, afirmou o prefeito.

Complementando: “Nossa cidade é a única que tem o projeto concluído, com aprovação de órgãos ambientais, é um trabalho que foi iniciado em janeiro de 2005, esse processo andou, os diretores estiveram em Catanduva, comprovaram a necessidade, nos solicitaram um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, fizemos e o Dnit liberou recursos para a elaboração do projeto”.

A previsão para início das obras foi citado por Macchione. “Nós acreditamos que em 2022 as obras se iniciarão porque a RUMO deve revisar o projeto, ver qual o melhor posicionamento para ela, mas que para 2022, as obras serão iniciadas. É um motivo de alegria, apesar de estar me despedindo da população, é um presente, basicamente na última semana. É sentimento de dever cumprido na cidade. Nossa marca nesse apagar de luzes, nossa contribuição para o município”.

O projeto de novo contorno da linha férrea será de 18 quilômetros, margeando o córrego dos tenentes. Numa obra que sai de Catiguá, muda o traçado, passa pela região norte da cidade e entra em Pindorama.

Até o ano passado, o novo traçado era estimado em R$ 180 milhões.

O plano para a renovação da concessão vem sendo preparado desde 2018 ou até antes. Naquele ano, em setembro, a RUMO conseguiu a aprovação da Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) e aguardava a decisão do TCU.

A concessão ferroviária da Malha Paulista vai de Santa Fé do Sul (SP), quase na divisa com o estado do Mato Grosso do Sul, até o porto de Santos, em São Paulo.

Com a antecipação aprovada, o contrato que venceria em 2028 será renovado por mais 30 anos e valerá até 2058. O objetivo é expandir a oferta anual de transporte das atuais 30 milhões de toneladas para 75 milhões de toneladas até o sexto ano.

Neste mesmo plano, Rio Preto também foi incluída. As contrapartidas aprovadas pelo TCU, no final do ano passado contemplam obras em 35 municípios (contornos ferroviários, reativação de ramais, viadutos, passarelas e pontes).

Karla Konda

Editora Chefe