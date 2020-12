Romagnolli Pode Assumir Saec, Mas Para Isso, Depende de Mudança na Lei Orgânica

Cláudio Romagnolli, vice-prefeito eleito, poderá assumir a Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec) no ano que vem. Porém, para isso, depende de mudança na Lei Orgânica do Município (LOM) e que o prefeito eleito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa pretende apresentar aos vereadores no ano que vem.

Será, possivelmente, um projeto de emenda a Lei orgânica com possível alteração no artigo 64 da LOM que impõe a prefeito e vice-prefeito uma série de restrições, sob pena de perda de mandato, inclusive. Dentre elas, aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, mesmo que seja comissionado, na administração pública direta ou indireta. Ressalvada a posse em virtude de concurso público.

A informação de que essa possibilidade tem sido cogitada foi dita por Romagnolli em entrevista para a VOX FM na manhã de ontem. “Na verdade ainda estamos conversando a respeito da Saec, porém, para que o vice possa assumir uma superintendência é preciso ser votado pela Câmara a alteração da Lei Orgânica, porque isso não está previsto e é uma situação que o padre vai solicitar, já está inclusive na prefeitura, mas que também não foi encaminhado ao Legislativo e isso ficará para o próximo ano. É ideia do Padre, é a vontade, e assim que estiver tudo, ok, ele decidirá se vamos ajudá-lo na Saec”, disse Romagnolli.

Em entrevista para a VOX FM, o prefeito eleito também afirmou sobre o interesse em transferir a folha de pagamento do Meio Ambiente para a autarquia. Disse que ter solicitado à prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes o envio do projeto ainda neste ano, mas o pedido teria sido negado.

O prefeito eleito afirmou ainda que desconhecia as razões para a negativa, mas que aguardará o ano que vem, fazendo novos estudos para verificar se realmente transfere o Meio Ambiente para Saec. “Há essa grande possibilidade, tínhamos conversado com os vereadores, eles sinalizaram possibilidade de aprovar, e no último momento, não encaminhou (prefeita), então ela tem suas razões. O projeto não será enviado nesse ano, vamos fazer o estudo e ver essa possibilidade”.

A transferência da folha de pagamento do Meio Ambiente para a Saec foi muito discutida neste mandato, com envio do projeto pelo então prefeito Afonso Macchione Neto e reenvio por Marta, com a justificativa de economia e possibilidade de utilizar esses recursos no pagamento do dissídio de 2015 dos servidores. Em todas as apresentações, a proposta foi rechaçada. “Houve muito conflito, naquela ocasião”, comentou padre Osvaldo.

Karla Konda

Editora Chefe