Rodrigo Sanches Assume Secretaria Que Antes Era Ocupada Por Marcos Escobar

O Prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa definiu o professor e empreendedor do setor privado e social José Rodrigo Sanches para assumir a Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Relação do Trabalho – Semdert.

A primeira reunião de trabalho foi realizada no último sábado, dia 09, no gabinete do Prefeito. Na oportunidade, Padre Osvaldo traçou um panorama das ações desenvolvidas pela Secretaria nesses primeiros meses da atual administração municipal.

A meta é dar continuidade ao trabalho de aproximação com os empresários, apoiar e incentivar a classe catanduvense, além de abrir portas para novos investidores-empresários ao município.

Na pauta, a nova fase consiste em desenvolver ações concretas como os programas “Empreendedores da Vila”, que visa fomentar empreendedorismo nos bairros (descentralização) e “Empreendedores do Futuro”, que estimula visão de negócios. Por sua vez, Rodrigo se mostra otimista e com entusiasmo frente ao novo desafio. Ele reconhece que terá de desbravar caminhos para resultados e afirma empenho.

“É um grande desafio, visto o contexto que vivenciamos. Vamos atuar de maneira efetiva nas questões econômica, de trabalho e empregabilidade. Isso me motiva”, ressalta.

Perfil

José Rodrigo Sanches, 41 anos, casado é empresário e lidera o Instituto Jaguar – Aprendizado Ágil e Integrado. É formado em Gestão em Tecnologia da Informação – TI, pós-graduado em Gestão em Logística Empresarial, com MBA em Gestão Estratégica de Negócios e MBA em Gerenciamento de Projetos em TI, cursando atualmente Gestão Pública. No momento, reside em Matão. Natural de Catanduva, ele retorna à sua cidade natal, onde liderou experiências como idealizador e cofundador da ONG Sonhos Constroem o Futuro, que fomenta e transmite conhecimento em áreas como tecnologia, inovação, empreendedorismo.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local