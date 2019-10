Rodovias Terão Ações de Educação no Trânsito Entre 5 e 11 de Outubro

As concessionárias de rodovias do Estado de São Paulo programaram para o período de 5 a 11 de outubro atividades abertas ao público, em sua maioria a difundir conceitos de educação no trânsito ou segurança viária.

Acompanhadas pela ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), as ações das concessionárias têm como principal objetivo a conscientização do usuário das rodovias sobre direção segura. Do início do ano até o fim de agosto, as concessionárias de rodovias já realizaram 2.670 ações como essas, com participação de 285 mil pessoas.

Entre as atividades previstas, haverá ações voltadas exclusivamente aos pedestres, ressaltando a importância da travessia segura, incentivando a utilização de passarela para cruzar a rodovia. Ciclistas receberão orientação sobre segurança viária.

Há atividades voltadas aos motoqueiros abordando pilotagem preventiva, importância da manutenção das motos e perigo de trafegar nos “corredores”. Haverá ações voltadas a orientar os motoristas sobre os riscos de colisão traseira e como evitar esse tipo de acidente. E os caminhoneiros terão atividades com foco em saúde e também nos riscos de dirigir cansado ou sob efeito de drogas.

Além das ações voltadas à educação no trânsito, algumas concessionárias abriram espaço em sua programação para o Dia Nacional de Prevenção à Obesidade (11 de outubro), com palestras sobre o tema, voltadas principalmente para os caminhoneiros. Também há atividades de conscientização sobre a importância da preservação do meio ambiente. E, entre o dia 1º e 31 de outubro, as concessionárias também incluíram em sua programação ações ligadas ao “Outubro Rosa”, mês de conscientização sobre a importância da prevenção do câncer de mama, com distribuição de panfletos e a veiculação de mensagens nos painéis eletrônicos distribuídos pelas rodovias e em suas redes sociais.

As campanhas e ações voltadas a segurança viária são importante ferramenta do Programa de Concessões para redução dos acidentes nos 8,4 mil quilômetros de malha concedida, operadas por 20 concessionárias. Há mais de uma década, a ARTESP desenvolve junto a concessionárias e Polícia Militar Rodoviária o Programa de Redução de Acidentes (PRA).

Nos 12 primeiros anos, o PRA reduziu em quase 50% o índice de mortes nas rodovias concedidas da 1ª etapa do Programa de Concessões. Os resultados positivos nos aspectos relacionados à segurança viária são consequência do gerenciamento e fiscalização da malha concedida, que fazem de São Paulo referência para o País no que se refere a concessão rodoviária. O Estado tem 18 rodovias das 20 melhores do Brasil, todas concedidas, segundo a Pesquisa da Confederação Nacional de Transportes (CNT) 2018.

