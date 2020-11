Ricardo Rebelato Faz Carreata de Agradecimento Neste Sábado

Finalizadas as votações, escolhidos pela população os eleitos, agora aqueles que por mais de dois meses fizeram campanha vão às ruas agradecer.

O empresário Ricardo Rebelato, do Progressistas, que foi candidato à prefeitura de Catanduva realiza hoje, a partir das 09 horas uma carreata de agradecimento.

O convite a todos os correligionários, eleitores, apoiadores foi feito por meio das redes sociais e aplicativo de conversação. A concentração teve o local definido para a avenida Mogi das Cruzes, no Jardim Aeroporto.

A carreata deve passar pela área central da cidade, assim como as atividades realizadas durante a campanha.

Primeira vez na disputa ao cargo do Executivo, Rebelato teve 13,88% dos votos. Escolhido por 7.662 eleitores.

Além da carreata de agradecimento, o empresário, que é presidente do PP em Catanduva, tem se reunido com os vereadores eleitos pela coligação.

Karla Konda

Editora Chefe