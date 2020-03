Revisão do Código Tributário é Solicitada Pelo Presidente da Câmara

A revisão do Código Tributário de Catanduva é solicitada por meio de requerimento elaborado pelo presidente da Câmara, Luís Pereira.

O vereador argumenta que ao analisar as tabelas normatizadas pelas leis 336/2006 e PLC 407/2007, verificou que é preciso alterar os padrões construtivos para “uma equiparação equilibrada dos valores atribuídos ao metro quadrado que varia de A a D”;

“Nos dias atuais, a administração municipal vem atribuindo ao Padrão Construtivo A, a quantia de R$ 134,0023 por metro quadrado, que são os imóveis que medem até 80 metros quadrados. Na sequencia, no Padrão B, que são os imóveis que medem de 80 metros quadrados até 120 metros quadrados, a quantia de R$ 384,8052 por metro quadrado de área construída. Já os padrões C e D, que são respectivamente os imóveis que variam de 120 metros quadrados a 300 e os acima de 300 metros quadrados, serão cobrados os respectivos valores de R$ 740,0260 e R$ 1.217,9059”, informa o parlamentar.

Para Pereira, há um “degrau desproporcional” nos intervalos de um padrão para o outro. “Que necessita ser corrigido pela municipalidade, através da alteração das tabelas contidas na Lei nº 98/1998, o Código Tributário Municipal”.

De acordo com a assessoria de comunicação da Câmara, o Chefe do Legislativo propõe um lançamento de construção de forma gradual e proporcional em torno de 10 metros quadrados.

“Analisando minuciosamente o Código Tributário percebi que o mesmo tem que ser revisto e alterado pelo Poder Executivo. Muitos munícipes tem me procurado, e com razão, para mostrar as injustiças que ocorrem. Tem um contribuinte que fez uma pequena alteração em sua residência, de apenas 0,67cm², que de acordo com as normas vigentes, passou do Padrão 1B para 1C, ou seja, devido a essa pequena alteração, ele pagará por uma área construída de 120m² a 300m², o que é injusto, visto que a residência dele não equivale a uma residência de 300 m². E isso não ocorre somente com ele e sim com toda Catanduva”.

O presidente da Câmara continua com exemplos: “Quando afirmo que existe a injustiça, é que se o contribuinte tem um imóvel com 81 metros quadrados, ele já passou do Padrão A, para o B, então ele está pagando por 120 metros quadrados. Se o cidadão possui imóvel com 121, ele está pagando por 300, então, concluo que a tabela é injusta e agressiva com a saúde financeira do contribuinte. Então, sugiro que a progressão de valores, em termos de metros quadrados, sejam de 80 a 90 um padrão, de 91 a 100 outro padrão, e assim consecutivamente”.

Karla Konda

Editora Chefe