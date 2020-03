Reuniões no Decorrer da Semana Devem Traçar Ações de Enfrentamento do Coronavírus

Reuniões no decorrer da semana devem definir planos de ações para o enfrentamento do coronavírus em Catanduva. Diferentemente das medidas aplicadas pelo governo do Estado, em Catanduva, a Rede Municipal de Ensino e outros setores funcionarão normalmente nesta segunda-feira. Aulas serão mantidas até próximas definições a serem tomadas pelo governo municipal. A administração deve se basear nas determinações do Ministério da Saúde e, consequentemente da secretaria municipal. E não descarta novas medidas com passar dos dias. Resposta da comunicação da prefeitura a questionamento de O Regional, afirma que a Secretaria de Saúde realizará reunião para analisar situação e tomar medidas necessárias. Assim como as escolas, todos os setores da prefeitura estarão trabalhando normalmente.

Até momento, Catanduva possui um caso suspeito de coronavírus, de uma moradora que viajou para França e Inglaterra e sentiu sintomas depois de retornar para a Cidade-Feitiço. Ela segue monitorada e o resultado dos exames deve sair nos próximos dias.

Mesmo as escolas municipais tendo aula normalmente, nas instituições de ensino do Estado, inicia-se a suspensão das aulas gradualmente a partir de amanhã. O anúncio foi feito pelo governador Joao Doria, em coletiva realizada na noite de sexta-feira.

O decreto estadual com as novas medidas foi publicado no Diário Oficial do Estado ontem.

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa determinou a todas as instituições culturais ligadas à Pasta que cumpram medidas imediatas de prevenção ao novo coronavírus (COVID-19). Os museus, bibliotecas, teatros, auditórios e centros culturais e de formação deverão disponibilizar álcool gel e lenços descartáveis gratuitos em locais de circulação de público, afixar cartazes com as orientações do Governo do Estado, distribuir flyers com recomendações, apresentar o vídeo oficial da campanha de combate ao coronavírus e oferecer orientações a funcionários e frequentadores que apresentem sintomas.

Neste momento, os programas, ações, espetáculos e eventos culturais estão mantidos tanto na capital como nas demais regiões do estado.

Ariane Pio

Da Reportagem Local