Resolução da Saúde Suspende Atendimentos Eletivos e Transporte de Pacientes ‘Gripados’

Nova resolução da Secretaria Municipal de Saúde suspende atendimentos eletivos e também o transporte de pacientes com sintomas gripais. As medidas foram publicadas ontem no Diário oficial do município.

Na resolução, deverão seguir o que for determinado as unidades de saúde administradas pela prefeitura e também os que mantém contrato de gestão, como UPA e os postos de saúde dos bairros.

Estão suspensas, portanto, as atividades coletivas em grupos ou sessões coletivas de tratamento terapêutico; os atendimentos odontológicos de caráter eletivo. Mantendo os atendimentos de urgência e emergência; também estão suspensos fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e atendimentos ambulatoriais especializados;

Ainda conforme o documento, as unidades de saúde que suspenderem os atendimentos de caráter eletivo, deverão contatar os pacientes para orientar sobre o cancelamento do atendimento e posterior reagendamento de consultas, exames e demais procedimentos eletivos.

“A suspensão do atendimento deve levar em consideração o risco benefício do

atendimento do paciente, ou seja, se os benefícios da suspensão do atendimento com vistas a promover o isolamento social superam os prejuízos da evolução clínica do paciente”, cita.

Também é suspendo o transporte sanitário eletivo de pacientes com sintomas respiratórios ou síndrome gripal.

“Os pacientes com sintomas respiratórios / síndrome gripal não deverão ser transportados, salvo em casos de pacientes em terapia renal, tratamento oncológico, gravidez de alto risco e consultas para diagnósticos de câncer e aquelas necessárias à continuidade de terapêutica farmacológica. O transporte de pacientes deve ser restrito, com número limitado de passageiros e todas as medidas de precaução deverão ser adotadas”.

Karla Konda

Editora Chefe

