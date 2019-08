Requerimento Sobre Devolução do Duodécimo Para Unidade de Saúde Será Discutido

O vereador Antonio Altamir Ferreira, o Gaúcho, elaborou requerimento endereçado ao presidente da Câmara, Luís Carlos Pereira da Conceição, sugerindo a devolução de R$ 1 milhão do duodécimo (Dinheiro repassado pela Prefeitura para manutenção da Câmara) para que seja reformado ou ampliado uma unidade de saúde no Nova Catanduva e para que ela passe a atender 24 horas casos de urgência e emergência. Esse requerimento deve ser discutido na primeira sessão ordinária depois do recesso parlamentar na próxima terça-feira.

O documento foi protocolado em junho, na última sessão antes do recesso de julho.

Segundo o parlamentar, uma unidade que atenda durante todo o dia e noite o bairro e residenciais próximos, além de desafogar os atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) auxiliaria os moradores daquela região, principalmente com o deslocamento.

“Diminuir a superlotação na UPA. Para você ter uma ideia, do Jardim Imperial até o UPA são 13 quilômetros. Geralmente quem precisa de atendimento principalmente à noite são pessoas de idade, ou crianças e a distância dificulta muito para esses moradores. Então pedimos que a Câmara ajude com a saúde de Catanduva para que seja feita a ampliação e que venha atender 24 horas naquela região”, disse o parlamentar.

Gaúcho relembrou ainda que em anos anteriores dinheiro do duodécimo foram devolvidos antecipadamente para a Prefeitura. “A Câmara em outras situações ajudaram o município. A primeira com a devolução de R$ 600 mil para a construção da ponte da Avenida Engenheiro José Nelson Machado e a segunda para obras de acessibilidade no Fórum”, disse.

O requerimento elaborado por Gaúcho ainda não foi aprovado.

No início do mandato como presidente do Legislativo, o vereador Luis Pereira afirmou que pretende nesse ano economizar até R$ 4 milhões do valor do duodécimo e, com isso, auxiliar a prefeitura no pagamento do dissídio dos servidores municipais.

Da Reportagem local