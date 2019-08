Requerimento que Pede Devolução de Dinheiro Para Atendimento 24H é Aprovado

O requerimento de autoria do vereador Antonio Altamir Ferreira, Gaúcho, que solicita ao presidente da Câmara a devolução de R$ 1 milhão do duodécimo para ser destinado a ampliação de unidade de saúde na região do Nova Catanduva foi aprovado pela maioria dos vereadores.

O requerimento foi o mais discutido durante a sessão ordinária. O autor da proposta justificou motivos para destinar (antecipar) esse dinheiro ao executivo com direcionamento de uso. “Eu encaminhei esse requerimento pedindo o adiantamento de R$ 1 milhão porque todos nós sabemos das dificuldades que Catanduva vem enfrentando na saúde. Essa casa de leis vem desenvolvendo um trabalho bem acentuado, vem economizando dinheiro, estou pedindo o adiantamento para a reforma do prédio da unidade básica de saúde do Nova Catanduva, acredito que aquele prédio possa comportar um atendimento 24 horas e também acredito que de uma forma ou outra vão se empenhar para que esse dinheiro seja realmente investido na área da saúde. Vai ajudar muito a todos os moradores daquela região. Proporcionar aos moradores do Nova Catanduva, Imperial, Gabriel Hernandes, Santa Paula, Martani, Gavioli, é meia cidade que vem socorrer seus familiares na UPA”, disse o parlamentar.

A medida foi elogiada por todos os parlamentares, mas o presidente da Câmara e o vereador Amarildo Davoli e Enfermeiro Ari, questionaram a forma que deveria ser realizada essa destinação. “Esse requerimento é pertinente. Aquela região está faltando não só uma unidade 24 horas, falta até mesmo um hospital. Só que R$ 1 milhão para fazer uma unidade não é competência do legislativo e de ter uma verba carimbada para a prefeitura. Fica fácil depois todos quererem destinar recursos. Qualquer vereador pedir. Não é de prerrogativa do Legislativo. Entendo que esse requerimento deveria ser destinado a prefeita e ela encaminhar a solicitação”, disse Davoli.

“Primeiro lugar quero parabenizar o Gaúcho. Se cabe, se é competência da Câmara essa casa já fez com a ponte, foi de comum acordo. Essa casa devolveu dinheiro que favoreceu a cidade de Catanduva. Tem de fazer sim, é saúde. Desafoga o atendimento. Aí vocês vão dizer não era para pagar o dissidio? Não tem mais interesse em pagar”, afirmou Ditinho Muleta.

“Parabéns ao Gaúcho por abrir uma discussão muito boa. A princípio essa economia seria para ajudar a pagar o dissidio. A obrigação do pagamento do dissídio não é da Câmara. Dependemos o seguinte: não somos os responsáveis direto e nem o valor é possível para quitar. É fruto da austeridade. Esse recurso não está no orçamento. Ela não pode contar com a devolução. Gostaria que fosse uma ação em conjunto. Um direcionamento, prioridade, para gente atender e saísse todo mundo, que a Câmara estabeleceu. A maneira correta é essa”, disse Pereira.

Com a aprovação do requerimento, o presidente da Câmara deverá encaminhar ofício a prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes, informando sobre o pedido do parlamentar e, a prefeitura deve responder sobre aceitar os recursos para tal finalidade.

Da Reportagem Local