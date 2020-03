Representação Pede Investigação Sobre Possível Negligência na Falta de Veneno

Representação formulada pelo professor Antonio Flavio De Fazio pede para que a Câmara de Catanduva investigue possível omissão ou negligência da administração municipal em não comprar o veneno utilizado para nebulização em casas onde foram confirmados casos de dengue em Catanduva, no ano passado. O documento foi protocolado na secretaria do Legislativo no dia 04 de março.

Segundo a representação, baseada no decreto 201/67, o autor requer que seja apurada a omissão do prefeito Afonso Macchione Neto, considerando que desde maio do ano passado, não havia inseticida para a nebulização contra a dengue. “Posto que o índice de breteu estava altíssimo resultando nesta epidemia de dengue, inclusive com óbitos”, afirma o representante. No arquivo, De Fázio anexa declarações da Secretaria de Saúde, mencionando o fato.

“Cedral, até o momento tem pouquíssimos casos de dengue , pois comprou inseticida com recursos próprios, bem como Campinas e Holambra que poderão ser solicitadas informações oficiais para dirimir possíveis dúvidas sobre a possibilidade da aquisição de inseticidas pelos municípios”, afirma.

No documento anexado pelo professor na representação, trata-se de uma resposta encaminhada pela diretora de Vigilância em Saúde ao promotor Yves Atahualpa Pinto. “Desde maior de 2019, a Equipe Municipal de Combate ao Aedes está desabastecida do inseticida Malathion EW44%. Quando notificada de um caso de dengue ou suspeito de outra arbovirose, a equipe vem efetuando conforme preevem os protocolos e diretrizes nacionais. Ações de bloqueio de criadouros, intensificando as ações de inspeção em imóveis fechados, com vista na diminuição de pendências”. E cita ainda: “O desabastecimento do inseticida se dá por inúmeras razões, identificadas e informadas por meio de notas informativas anexadas a esse processo. A compra e distribuição do produto são de responsabilidade única e exclusiva do Governo Federal e os municípios são impedidos de realizar a compra de qualquer tipo de produto”.

Em outro ofício, respondido então para a promotora Cynthia Casseb Nascibem Galli a Secretaria de Saúde afirmava: “Apesar da situação acima apresentada, a Secretaria Municipal de Saude, por meio do Setor de Controle de Vetores e Setor de Compras, fez diversas tentativas junto aos fornecedores para aquisição do inseticida, porém, sem sucesso. Na época, o produto não estava disponível para compra em território nacional, tampouco para importação. No início de 2020, fora realizada uma nova avaliação de qualidade no inseticida sendo o mesmo liberado para distribuição aos Estados e Municipios. Considerando a aparente normalização na comercialização, a secretaria realizou uma cotação e obteve resposta do distribuidor nacional, que providenciaria a entrega com prazo de 140 dias”.

E complementa: “Neste cenário, em que pese o município ter condições atuais de adquirir o inseticida Malathion EW 44%, a situação apresentada demonstra inviabilidade desta aquisição.”

Karla Konda

Editora Chefe