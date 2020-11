Representação de Padre Osvaldo Contra Beth é Rejeitada

RRepresentação formulada pela Coligação Catanduva para Todos, de Padre Osvaldo, contra a coligação União para o bem de Catanduva, de Beth Sahão e que tratava de denuncia sobre o uso de carro de som sem a presença da candidata foi indeferida pelo juiz José Roberto Lopes Fernandes.

Inicialmente, o magistrado concedeu liminar, impedindo o uso do carro de som, mas ao julgar a representação, indeferiu.

“Após a resposta, deveras, o caso é de improcedência da representação, pois, os vídeos juntados revelam a existência de uma carreata e a lei eleitoral não impõe a necessidade da presença do candidato em carreata, mormente, no caso quando justificada pelo estado de saúde da candidata, à época contaminada pela Covid-19 de maneira que não houve descumprimento de ordem judicial ou mesmo à legislação eleitoral afastando-se tal alegação da representante feita também no curso da representação”, afirma na decisão .

“Em que pese a aparente relevância dos demais argumentos deduzidos, referem-se a pontos irrelevantes ao deslinde da presente representação, incapazes de infirmarem a conclusão adotada nesta sentença.

Ante o exposto julgo improcedente a representação formulada”, concluiu o juiz..

Karla Konda

Editora Chefe