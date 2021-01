Representação Com Pedido de Cassação Contra Membros da Mesa Diretora é Protocolada

Uma representação com pedido de cassação de mandato contra três membros da Mesa Diretora da Câmara de Catanduva foi protocolada ontem. O documento se refere, basicamente, ao Ato da Mesa publicado recentemente que impede que pessoas não permaneçam nos gabinetes sem a presença de vereadores.

No documento consta: “Ocorre que nem nos momentos mais sombrios da Ditadura Militar, o qual fora instrumentalizado pela elaboração do executivo federal nº 5 , proibiu os cidadãos a casas de leis , bem como próprio Congresso Federal. Fica claro que os representados ao efetivarem o Ato da Mesa 1 violaram expressamente a nossa Carta Magna e bem como violaram o Decreto 201/67, desta forma, para evitar dissabores maiores no futuro, faz se necessária a imediata cassação de mandato dos representados”.

Em resposta a questionamentos de O Regional, o presidente da Câmara, Gleison Begalli, afirmou: “Eu particularmente acho totalmente descabido, recebo com tranquilidade e até com uma certa estranheza, porque o fato da pessoa ter ido a Câmara, protocolado este documento, comprova que em nenhum momento, a pessoa foi impedida a entrar. Se isso tivesse ocorrido, não conseguiria ter feito o ato. O que nós determinamos foi a não presença de pessoas estranhas ao serviço público enquanto os vereadores não estivessem em seus gabinetes. Isso é muito claro na portaria. Tão somente, munícipes ou pretensos assessores não poderiam estar nos gabinetes sem que os vereadores estivessem presentes. Natural, porque se não pode ter assessores, obviamente teria de ter alguém para receber esses munícipes e tem de ser alguém que tenha vinculo com a Casa. Estou bem tranquilo, estamos para fazer as coisas corretas, sabemos que não vai ser fácil. O mundo passa por momento de transformações e toda grande transformação, gera algumas dificuldades, a mudança cultural é muito difícil de ser implantada, mas esse grupo novo está imbuído de seguir em frente, de cuidado de zelo com a coisa pública”.

“Totalmente equivocada. A população não está proibida de ir até a Câmara. Eu mesmo tenho atendido a todos que me procuram. Os assessores não foram nomeados então a portaria que foi feita proíbe a circulação é só uma de proteger a Casa. Acredito que essa representação não prospere”, afirmou o vice-presidente da Câmara Cesar Patrick.

Entramos também em contato com a vereadora e primeira secretária da Câmara, Ivania Soldati, mas até o final da edição não recebemos resposta.

A representação deve ser lida e direcionada a Comissão de Ética da Câmara no início de fevereiro, quando retornam as sessões da Casa de Leis. A comissão de ética ainda depende de ser formada, assim como as outras comissões permanentes.

Karla Konda

Editora Chefe