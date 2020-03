Relatório de CEI da Dengue Segue Parado Até Acabar Quarentena

O relatório final da Comissão Especial de Inquérito (CEI) que apurou o trabalho realizado pelo município no combate a dengue está parado e aguardando a quarentena terminar para ser despacho aos órgãos competentes. A informação é do presidente da Comissão, Amarildo Davoli. “Assim que a Câmara retornar ao trabalho, vou encaminhar para a Comissão de Ética, Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do Estado, para o município. O prazo ele se dá a partir do momento em que a Câmara retornar os trabalhos”, afirmou o parlamentar.

Depois de encaminhado a Comissão de Ética, ela terá cinco dias uteis para avaliar o documento e prosseguir se achar que é necessário.

A Câmara suspendeu as atividades como forma de prevenção e se adequando as determinações de quarentena imposta pelo Governo do Estado. A previsão é de que os trabalhos legislativos retornem no dia 07 de abril, conforme informou o presidente da Câmara, Luis Pereira. No retorno, segundo o presidente, as sessões ainda não serão abertas ao público de modo geral e vereadores terão seus lugares adequados em plenário para respeitar a distância de pelo menos dois metros um dos outros.

Karla Konda

Editora Chefe

