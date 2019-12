Relator Mantém Liminar que Reconduziu Macchione à Prefeitura

O relator Camargo Pereira, desembargador da 3ª Câmara do Direito Público, do Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido do Legislativo Catanduvense e manteve a liminar que reconduziu Afonso Macchione Neto à Prefeitura de Catanduva. A decisão foi monocrática e deve agora passar por julgamento do Colegiado, ou seja, pelos três desembargadores após o recesso e como agravo interno.

A Câmara de Catanduva, por meio da Secretaria de Assuntos Jurídicos, entrou com embargo de declaração nesta semana visando a modificação de liminar concedida a Macchione. Na justificativa afirma que o prefeito teria omitido uma ação civil pública na qual foi condenado e que também baseou o processo de cassação do mandato.

“No entanto, em que pese relevante apontamento, tem-se que a decisão ora embargada, que reformou o comando de primeiro grau, nesse primeiro momento, ao ensejo do juízo de admissibilidade do presente, não contém o vício elencado pela embargante que, na verdade, pretende rediscussão da matéria e alteração do entendimento. Como cediço, se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração” não se prestam à correção de erro de julgamento. Nota-se que, para a concessão da antecipação da tutela recursal, a fundamentação utilizada na decisão monocrática hostilizada não se pautou apenas e unicamente no julgamento da ação civil publica 1010764-64.2016.8.26.0132. Fundada nessas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo”, consta na publicação.

Karla Konda

Editora Chefe