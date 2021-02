Regras Para Retorno às Aulas Presenciais São Definidas em Decreto

Regras para o retorno às aulas presenciais tanto para escolas públicas quanto para as particulares foram definidas e determinadas por meio de decreto municipal publicado ontem.

Nele são incluídos os protocolos e medidas de prevenção e adotados de acordo com as fases do município no Plano São Paulo. As normas valem para Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio e Superior.

Nas fases vermelha ou laranja, as escolas poderão ter aulas com a presença limitada a até 35% do número de alunos matriculados; Na fase amarela, com a presença limitada a até 70% do número de alunos; na fase verde, admitida a presença de até 100% dos estudantes.

A presença dos estudantes nas atividades escolares será obrigatória nas fases amarela, verde e azul do Plano São Paulo e facultativa nas fases vermelha e laranja.

Os alunos pertencentes ao grupo de risco para a Covid-19 que apresentem atestado médico poderão participar das atividades escolares exclusivamente por meios remotos, enquanto perdurar a medida de quarentena instituída pelo Decreto nº 64.881, de 22-03-2020.

Todas as unidades escolares deverão ofertar atividades presenciais e atividades não presenciais para os estudantes.

Todas as instituições de ensino que funcionam em Catanduva deverão adotar as diretrizes sanitárias do Protocolo Intersetorial do Plano São Paulo, aplicável a todos os setores, empresas e estabelecimentos, complementadas pelas medidas constantes nos Protocolos Específicos para o Setor da Educação.

Apesar das regras apresentadas, as aulas na rede municipal de educação serão exclusivamente remotas no mês de fevereiro de 2021.

Todas as unidades escolares permanecerão abertas para orientação aos pais e responsáveis sobre os protocolos sanitários que serão aplicados nas unidades escolares quando do início das aulas presenciais, previsto para o mês de março de 2021, bem como para atividades de acolhimento e adaptação.

Serão realizadas atividades presenciais dos docentes no mês de fevereiro, de forma reduzida e escalonada para o cumprimento das atividades letivas previstas no calendário escolar e indicadas pela Secretaria Municipal de Educação.

As atividades remotas na rede municipal de educação de Catanduva, ocorrerão por meios digitais como os grupos de WhatsApp e a Plataforma DemandaNET.

As unidades escolares de Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais e de Ensino Médio, da rede estadual e privada do município de Catanduva, devem se orientar pelas Deliberações do Conselho Estadual de Educação e pelas orientações de seus respectivos supervisores de ensino quanto ao início e cumprimento de seus calendários escolares.

As instituições de Ensino Superior poderão funcionar na fase amarela com até 35% das matrículas, e na fase verde, com até 70%.

Nas etapas vermelha e laranja, as instituições de ensino superior não estão autorizadas a funcionar. Cursos Superiores específicos da área médica têm o retorno presencial autorizado em todas as fases do Plano São Paulo.

Karla Konda

Editora Chefe