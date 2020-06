Região Permanece na Fase 2 e Não Tem Alterações em Flexibilização Até dia 17

Região de São José do Rio Preto, que inclui Catanduva, permanece na fase 2 (Cor laranja) do Plano SP, com isso a cidade e toda a microrregião permanecem sem alterações na flexibilização da quarentena até o dia 17 de junho, quando novamente o índice de contaminação, isolamento social e leitos hospitalares serão avaliados. Portanto, em Catanduva, seguem definidos a abertura do comércio e setor de serviços por quatro horas, das 13 às 17 horas e aos sábados das 09 às 13 horas. Os demais horários os atendimentos ainda podem ser realizados por drive thru ou delivery. Ao shopping o horário de atendimento presencial pode ser feito todos os dias das 15 horas às 19 horas. O shopping popular fica aberto de segunda a sexta das 12 horas às 16h e aos sábados das 09 às 13 h. O Mercado Municipal segue aberto de segunda a sexta das 13 às 17 e também aos sábados das 9 h às 13 horas. Permanecem permitidas, ainda, atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios e as Feiras Livres. Demais segmentos permanecem com atividades restritas, sem alterações. Igrejas podem realizar cultos e missas, desde que respeitadas as regras impostas pela administração na semana passada.

Dentre as mudanças nessa semana do Plano SP, algumas regiões foram reclassificadas e retroagiram a flexibilização. É o caso da região de Barretos, agora incluída na fase 1 (Vermelha). A região de Presidente Prudente também voltou uma fase e deve fechar estabelecimentos não considerados essenciais. A grande SP, por sua vez, saiu do vermelho e foi para a fase 2 laranja.

O governador João Doria (PSDB) anunciou que vai prorrogar a quarentena até o dia 28 de junho devido a propagação do coronavírus. “O governo de São Paulo decreta nova quarentena de 15 a 28 de junho, será o quinto período de quarentena no estado de São Paulo, esta nova quarentena será denominada quarentena heterogênea, onde será aplicado o Plano São Paulo. Será uma retomada consciente da economia por fases e por regiões conforme prevê o plano São Paulo, com cuidado, com segurança e dentro dos limites determinados pela ciência e pela medicina e dessa orientação nós não nos afastaremos”, disse Doria.

Karla Konda

Editora Chefe