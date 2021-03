Região Identifica Duas Variantes da Covid-19 em 73% das Amostras

AA região de São José do Rio Preto, na qual Catanduva está inserida, tem confirmada a presença de duas variantes da Covid-19. Análise do Instituto Adolfo Lutz diagnosticou que as variantes estão presentes em 73% das amostras coletadas de janeiro e fevereiro deste ano.

Ainda conforme o instituto, 823 amostras foram recolhidas em todos os municípios da região. Deste número 73% correspondem as variantes.

52,6% seriam da variante do Rio de Janeiro, chamada de P2 e 21% da de Manaus (P1) mais agressivas que a cepa do vírus vista até o ano passado chamada de B1.

Catanduva se aproxima de 250 mortes pela Covid-19. Em 24 horas foram confirmados quatro óbitos de pacientes com idades entre 44 anos a 76 anos. Outros três óbitos estão em investigação.

A cidade tem registrado mortes praticamente todos os dias. De segunda até quinta-feira foram 12 óbitos.

Nos hospitais de Catanduva tanto as Unidades de Terapia Intensiva, quanto os leitos de enfermaria já estão com 100% de ocupação.

O boletim do coronavírus de ontem indicava a internação de 29 pacientes na UTI e 36 pacientes em enfermaria no Emílio Carlos (Dados regionais e não só de Catanduva).

No São Domingos, 26 pacientes na UTI e outros 18 na enfermaria.

Até a quarta-feira, a cidade tinha 11 pacientes aguardando a transferência para internação.

“Na reunião dos 19 municípios junto ao DRS e o Grupo de Vigilância, a diretora nos passou que foi sim encontrada a variante na nossa região”, afirmou a secretária

A presença das variantes, mesmo que sem uma confirmação específica do município, pode ser suspeitada por conta da mudança das faixas etárias de mortes recentemente. No ano passado, a maioria das vítimas que morreram depois de contrair a Covid-19 era idosa na faixa etária a partir dos 70 anos. Em fevereiro e março deste ano, as idades dos pacientes que faleceram por conta do vírus são variadas, aumento expressivo no número de mortes de pessoas acima dos 40 anos.

Duas mortes confirmadas na quarta-feira foram de idosos de 84 anos, ambos que já haviam tomado a primeira dose de vacina. Questionada, a secretária de saúde, Claudia Monteiro, afirmou um dos pacientes tomou a Coronavac e outro a Astrazeneca. Catanduva utiliza um sistema federal (Sivep) para atualização das informações sobre os pacientes com síndromes gripais. Até ontem, o sistema não incluía as dados como se pacientes tomaram ou não a vacina contra a Covid-19. Segundo a pasta, o sistema passará por mudanças para que seja incluída a informação sobre óbito x vacina.

Karla Konda

Editora Chefe