Reforma do Teatro Municipal Aniz Pachá Fica R$ 221 mil Mais Cara

A reforma do Teatro Municipal Aniz Pachá vai ficar R$ 221.321,57 mais cara. Isso porque a prefeitura divulgou ontem o extrato de aditamento contratual de preço na concorrência 03/2015, que trata sobre a contratação de empresa especializada em engenharia civil para a reforma e adequação do teatro. A empresa que mantém o contrato é a Solution Engenharia, Montagens e Construções Ltda, de Catanduva. O valor a mais é referente a 9,71% da obra.

Em resposta a questionamentos de O Regional, a Secretaria Municipal de Planejamento informou que o aditivo se refere à necessidades de ajustes no projeto. “A Prefeitura de Catanduva informa que o aditivo se refere à necessidade de serviços gerados por ajustes feitos no projeto arquitetônico, em decorrência de projetos complementares, como Bombeiro, ar condicionado, redes hidráulicas e adaptações de construção civil para a instalação de som, iluminação e panaria, além de textura para as paredes internas e externas, e colocação de piso na área administrativa”, disse.

O novo prazo para que toda a reforma do Teatro Municipal seja concluída é dia 2 de janeiro.

A reforma do teatro teve vários aditamentos, oito no total. Há um ano o Governo Municipal decidiu aditar em 28,98% o valor do contrato com a responsável pela reforma. Com o acréscimo, a obra ia custar no R$ 3.144.634,98, ou seja, R$ 866,1 mil a mais do que o valor inicialmente contratado. Conforme a publicação, o aumento representaria R$ 660.380,61 a mais no contrato. Outros R$ 205,7 mil de aumento já tinham sido autorizados antes. Questionada sobre a justificativa para o aumento de preços, a secretária Municipal de Planejamento Adriana Bellini Bonjovani afirmou naquela época que se devia a obras complementares que não constariam no projeto inicial.

“A obra do teatro tem algumas peculiaridades. Quando abriu a licitação do teatro propusemos que a empresa contratada fizesse os projetos complementares, como bombeiros, elétrica, hidráulica, ar condicionado. Quando esses projetos ficaram prontos verificamos que muitos itens que eram necessários não constavam da licitação do contrato original”, explicou a secretária. Adriana explicou que o primeiro aditivo de preço contemplou a construção de muro de arrimo “necessário após o bombeiro exigir acessibilidade aos camarins”. De acordo com a placa da obra, a reforma iniciada em junho de 2016 deveria ter sido entregue dentro do prazo de 15 meses.

Karla Konda

Da Reportagem local