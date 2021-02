Refis: Secretarias Estudam Formato Para Atender Contribuintes

Secretarias Municipais de Administração, Finanças, Jurídico e gabinete estudam formatos para atender os contribuintes interessados em conseguir descontos de juros e multas em parcelamentos de débitos com o município pelo recém-aprovado projeto de Refis.

Ontem uma reunião foi realizada entre o prefeito e os representantes de cada pasta – chefe de gabinete Fernando Martins de Sá, o secretário de finanças Wellington Vanalli, secretário de administração Richard Casal e equipe do departamento de Tributos e Jurídico- para tratar sobre o tema.

De acordo com a assessoria de comunicação, o grupo busca possibilidades de fazer o atendimento os interessados de forma ágil e sem que ocorram aglomerações, visando coibir a contaminação da Covid-19.

O tema também será encaminhado para reuniões com o Comitê Administrativo de Enfrentamento ao Coronavírus, segundo informações, até o final de semana.

O projeto de lei que consiste em aplicar redução de juros e multas graduais para aqueles que aderiram ao programa de parcelamento de débitos foi aprovado recentemente pela Câmara de Catanduva.

De autoria do vereador Mauricio Gouvea, do PSDB, inadimplentes podem quitar seus débitos com até 100% de desconto de juros e multas no pagamento à vista, por exemplo.

Os descontos são escalonados. Em quanto menos meses o contribuinte decidir aplicar para o pagamento, maior o desconto dos juros e multas.

Para entrar em vigor, no entanto, ainda depende da lei estar sancionada. Ela passa a valer assim que for publicada no Diário Oficial do Município.

De acordo com o projeto aprovado pelos vereadores, aqueles que possuem débitos com a prefeitura, como de IPTU, poderão parcelar em até 42 vezes. Os descontos vão de 70% a 100%.

Ainda também depende de ser sancionada a proposta que permite os mesmos moldes de descontos para inadimplentes com a Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC).

Karla Konda

Editora Chefe