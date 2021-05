REFIS 2021 é Sancionado e Agora Prorrogado Até 27 de Agosto

A Prefeitura de Catanduva prorrogou o prazo para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis 2021) até o dia 27 de agosto. O programa oferece desconto de até 100% de juros para quitação de débitos. O contribuinte pode parcelar dívidas em até 42 vezes com descontos gradativos. O levantamento de dívidas e simulação de parcelamento deverão ser feitos online, por meio do link “Prefeitura Fácil”, disponível no site www.catanduva.sp.gov.br.

Já os débitos não ajuizados estão disponibilizados para pagamento à vista e o munícipe pode selecionar as parcelas para emissão do boleto via link http://refis.catanduva.sp.gov.br/refis/. Dúvidas e informações podem ser obtidas por e-mail: refis@catanduva.sp.gov.br.

Lembrando que o projeto de lei foi enviado a Câmara municipal de Catanduva aprovado e depois sancionado pelo Padre Osvaldo de Oliveira, com isso os munícipes que ainda não conseguiram resolver sua dívida tem mais 30 dias para procurar e adequar ao plano de pagamento. Outro Refis que também foi prorrogado além do REFIS prefeitura foi da Saec por mais 30 dias, o munícipe que tem dívidas com a autarquia pode entrar no site para ver as propostas ou ligar na central de atendimento: (17) 3531-0600 ou site http://www.saec.sp.gov.br/.

Ariane Pio

Da Reportagem Local