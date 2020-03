Recurso Estadual Deve Começar a Ser Transferido Na Segunda-Feira

O dinheiro prometido pelo Governo do Estado para os municípios com mais de 100 mil habitantes, no qual Catanduva se enquadra, deverá começar a ser depositado na segunda-feira.

A informação é do próprio governo estadual, que divulgou novos repasses, desta vez, para a capital paulista e cidades menores de 100 mil habitantes.

Para Catanduva, serão destinados em torno de R$ 970 mil que deverá custear centros de referencia ou a criação de hospitais de campanha para o enfrentamento do coronavírus.

Nesta sexta-feira, o governador João Dória afirmou que o Estado deve transferir R$ 309 milhões para os 645 municípios.

“Todos os valores deverão ser investidos para o custeio, a compra de insumos, e montagem e operação de hospitais de campanha, como o do estádio do Pacaembu”, disse o Governador.

O objetivo é permitir que leitos de UTI fiquem livres para pacientes graves.

Catanduva atualizou dados sobre casos notificados. São agora 35 notificações, 26 suspeitos e permanecem os nove descartados. Não há registros de casos positivos.

No Estado, número de óbitos relacionados ao novo coronavírus cresceu 209 % em apenas cinco dias, conforme balanço da Secretaria de Estado da Saúde. No último domingo (22), o Estado registrava 22 mortes, contra 68 nesta sexta-feira (27). Municípios da Grande São Paulo e do Interior também registram óbitos. Em apenas 24 horas foram registradas mais 10 mortes, o que significa que a doença mata, em média, uma pessoa a cada duas horas e vinte minutos.

No domingo apenas a Capital paulista registrava óbitos relacionados à doença. Já nesta quinta-feira, os municípios de Vargem Grande Paulista, Guarulhos, Taboão da Serra e Ribeirão Preto também contabilizam pelo menos um óbito.

Dos 10 novos óbitos contabilizados, 4 são homens (66, 67, 91 e 93) e 6 mulheres (63, 63, 65, 77, 85 e 89). Nove são da Capital e um do município de Guarulhos. O Estado também registra 1.223 casos confirmados da doença.

