Recurso Contra a Decisão Por Irregularidade em Contrato é Protocolado no TCE

Recurso contra a decisão do Tribunal de Contas do Estado em considerar irregular a contratação de empresa para serviços de manutenção e reparos em prédios pertencentes a Secretaria de Educação foi protocolado pelo ex-prefeito Geraldo Vinholi.

O contrato, firmado em 2015, teve o valor de R$ 599 mil, e a empresa Laura Construtora Ltda – ME foi a vencedora do processo licitatório.

O TCE julgou irregulares o pregão presencial e ata de registros de preços, aplicou multa a Vinholi no valor de 200 Unidades Fiscais de Referência do Estado.

O recurso foi protocolado nos últimos dias e publicado no Diário Oficial do Estado ontem. Na sentença, datada de 04 de outubro de 2019, consta que a fiscalização concluiu pela irregularidade da matéria tendo em vista as falha relatadas, como : Ausência de estimativa de valores a serem contratados, tendo sido apresentado apenas o valor global estimado; Indícios de restrições à competitividade para empresas de pequeno porte diante do valor estimado, que foi suprimido em 86,67% na execução; Discriminação contra fornecedores em processo de recuperação judicial, por meio da proibição da participação dos mesmos no certame, contrariando o entendimento deste Tribunal; – Exigência de regularidade fiscal perante débitos imobiliários na fase de habilitação, dentre outros.

Na ocasião, Vinholi justificou: “alega que a suposta restritividade à participação de empresas de pequeno porte, diante do valor estimado, que foi suprimido 86,7% na execução contratual do objeto, esbarra no fato de que uma microempresa foi a vencedora do certame, ademais, afirma que a possibilidade de não utilização da integralidade da ata de registro de preços é uma característica inerente a tal procedimento, uma vez que não há certeza do quantitativo a ser efetivamente utilizado, no momento que a Administração registra os preços em uma ata. O ex-Agente Político prosseguiu dizendo que considerou válida a realização de pesquisa de preço por intermédio de tabela referencial, no caso a tabela FDE. No que tange à vedação da participação de empresas em recuperação judicial acredita que por lapso a Fiscalização não considerou que Súmula nº50 foi publicada em 15 de dezembro de 2016, ou seja, o processo licitatório em tela foi deflagrado em data anterior”, consta no relatório.

A auditora Silvia Monteiro foi quem decidiu pela irregularidade: “Com efeito, a Administração deixou de estimar os valores a serem contratados, sendo que o orçamento básico é uma formalidade prevista no artigo 7,§2º, II e artigo 40,§2º, II ambos da Lei nº8.666/93. Também houve uma supressão de 86,67% do ajustado, assim o valor estimado revelou-se demasiadamente acima do que efetivamente foi executado, logo, verifica-se falta de programação e de zelo com a coisa pública, sendo as falhas conexas. Como cediço, o preço é de suma relevância, tendo em conta que um dos objetivos do certame é selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração. Desse modo, as falhas atinentes a orçamento e preço se entrelaçam”, afirma.

O recurso protocolado ainda depende de análise do Tribunal.

Karla Konda

Editora Chefe