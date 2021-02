Raio-X das Secretarias Será Realizado Para Planejamento de Ações Sustentáveis

UUm raio-x de todas as secretarias municipais deverá ser realizado para o planejamento de ações sustáveis em Catanduva. O trabalho faz parte do engajamento para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização Mundial das Nações Unidas (ONU).

Na quarta-feira, o prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa se reuniu com todo o secretariado para apresentar as estratégias universais de combate à pobreza e fomento à preservação do meio ambiente. Aliado a isso, o crescimento econômico do município.

De acordo com a assessoria de comunicação, cada secretaria terá de apresentar a situação atual da pasta, necessidades e prioridades, demonstrar planejamento, parcerias, governança, monitoramento e sensibilização para que a cidade seja destaque na rede sustentável com foco no futuro consciente e sustentável. Toda a coordenação desse programa ficará a cargo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

A Agenda 2030 da ONU prevê um conjunto de programas, ações e diretrizes que orientarão os trabalhos dos municípios para o desenvolvimento sustentável no século XXI. No total, o grupo de trabalho conta com 17 formas de atuação. São elas: erradicação da pobreza, acabar com a fome, vida saudável, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção sustentáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e modos de implantação.

Karla Konda

Editora Chefe