Raio-X Aponta Falta de Plano Emergencial Para Fornecimento de Água

Visto recentemente depois de racionamento de água ocorrido em Catanduva, por conta de estiagem e também por problemas técnicos, o raio-x do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre o saneamento básico mostrou que a cidade possui pendências como a falta de um plano emergencial para fornecimento de água em caso de escassez e de medidas e ações de contingenciamento em períodos de estiagem.

O raio-x lançado pelo TCE tem o objetivo de fornecer um panorama da situação dos 644 municípios paulistas fiscalizados pela Corte no que tange ao saneamento básico, que engloba serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, além de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

Apesar de possuir algumas pendências, Catanduva permanece fora da lista de municípios que deixaram de realizar, por exemplo, o plano municipal de saneamento básico ou o plano de de gestão dos resíduos sólidos.

Os números foram compilados no segundo semestre de 2020 e têm como base questionários aplicados pela Divisão de Auditoria Eletrônica de São Paulo (Audesp); dados do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) 2020; e informações abrigadas no Censo Escolar de 2019, no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) 2018, e no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 2019.

Dentre as características em Catanduva, o município identifica áreas de riscos de desastres, Não possui cadastro da lista de fornecedores para coleta e distribuição de suprimentos de ajuda humanitária para o caso de desastre, sobre coleta de esgoto, Catanduva sinaliza como 100%, ainda não tem a elaboração do projeto do lodo do esgoto, tem meta de 100% do esgoto tratado na ETE e outros.

“O raio-X do Saneamento Básico feito pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP é de extrema importância para os municípios paulistas pois, dentre outros, serve de norte para ações concretas e eficazes dos administradores municipais eleitos no último dia 15. Quando falamos em saneamento básico, estamos tratando de questões fundamentais para a vida das pessoas. Abastecimento de água, coleta e esgotamento sanitário, drenagem urbana e coleta e destinação de resíduos sólidos são temas que influenciam diretamente na saúde dos cidadãos. A transmissão ou prevenção de doenças está diretamente ligado a estes temas, ou seja, também estamos falando em menores ou maiores custos para toda a rede de saúde pública, principalmente do atendimento básico prestado pelos municípios”, comenta o administrador público e advogado Fábio Manzano. Segundo Manzano uma boa observação a ser feita é a comparação entre aqueles municípios que já se adequaram em todos ou quase todos os itens listados. “Partindo deste importante estudo feito pelo TCE/SP os gestores municipais podem identificar seus pontos fracos, se planejar e se preparar para executar ações que terão importância na vida dos cidadãos por muitos anos. A atração de empresas também está diretamente ligada às condições do saneamento básico. Desde a construção de galerias para as águas da chuva, necessidade de canalização de rios, perfuração de poços para o abastecimento domiciliar, empresarial e das diversas instituições, construção de reservatórios (caixas d´água), melhorias na coleta e destinação do lixo domiciliar e das instituições, ampliação da rede de esgoto, enfim, diversas ações podem e devem ser corretamente planejadas pelos municípios partindo dos dados deste importante raio-x. E, com certeza, o planejamento com antecedência é uma das chaves para o sucesso na administração municipal”.

Karla Konda

Editora Chefe