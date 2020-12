R$ 4,1 Milhões Foram Gastos de Recursos Recebidos Para Enfrentamento da Covid-19

Dos mais de R$ 14,1 milhões recebidos pelo município para o enfrentamento da Covid-19 e os reflexos econômicos causados pela pandemia, Catanduva utilizou R$ 4,1 milhões desde março deste ano. Os dados fazem parte do levantamento efetuado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Deste número, R$ 1,48 milhão foi de despesas efetuadas sem a abertura de licitação, permitido durante o Estado de Calamidade Pública decretado.

O Painel da Covid-19 do TCE mostra ainda que a média de valores destinados pela prefeitura de Catanduva foi de R$ 667,69 para cada caso confirmado da doença em Catanduva. Apesar de que as maiores despesas não estão relacionadas diretamente a questões de saúde. Boa parte dos recursos utilizados foi utilizada para subsidiar o transporte coletivo e compras de materiais diversos como itens de prevenção a Covid-19.

Para educação, os gastos com a mitigação do impacto com a rotina escolar foram de R$ 81,8 mil.

O terceiro setor recebeu R$ 270,5 mil voltados ao enfrentamento da Covid-19.

O painel do Tribunal de Contas do Estado mostra ainda que de janeiro a novembro de 2020, a arrecadação municipal foi menor em R$ 11 milhões, na comparação com a estimativa de arrecadação para o período.

Dados de Saúde – Ainda conforme dados do TCE foram realizados em Catanduva, 21.521 exames para diagnosticar a Covid-19. A cidade mantém 37 leitos de enfermaria para pacientes também da região e 30 leitos de UTI. O ano ainda não finalizou, mas valores deverão ser mantidos nos caixas da administração para o próximo governo.

Karla Konda

Editora Chefe