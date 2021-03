R$ 242 Mil Foram Renegociados Por Catanduvenses Pelo Refis 2021

Refis 2021: R$ 242 mil em débitos com tributos municipais foram renegociados desde quando o programa de parcelamento foi colocado em prática neste ano.

De acordo com a Secretaria de Finanças de Catanduva são em média 250 pedidos de agendamentos para as renegociações dos débitos como de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), por exemplo. Por conta da pandemia e as restrições promovidas, o Refis deste ano tem sido realizado de forma remota ou por meio de agendamento prévio.

Na página da internet da Prefeitura (www.catanduva.sp.gov.br ) o catanduvense que possui alguma dívida de impostos municipais podem iniciar o atendimento.

A consulta dos débitos deverá ser feita exclusivamente online: Através do link do “Prefeitura Fácil”– área restrita.

O contribuinte que não tiver cadastro deverá solicitar o acesso preenchendo os dados solicitados. Via e-mail: refis@catanduva.sp.gov.br – para a solicitação, o contribuinte deverá encaminhar a cópia/imagem dos documentos pessoais. A simulação do parcelamento deverá ser requerida através do e-mail: refis@catanduva.sp.gov.br

Para a solicitação da simulação, deverá ser encaminhado a cópia/imagem dos documentos do proprietário do imóvel/empresa. Os débitos não ajuizados estão disponibilizados para pagamento à vista. O contribuinte pode selecionar as parcelas para emissão do boleto, direto pelo link apresentado na página.

Se preferir, o contribuinte também pode buscar informações pelo whatsapp disponibilizado. 17 99683-2294. Aqueles que buscarem aderir o Refis poderão ter redução de até 100% sobre multa e juros, parcelar em até 42 vezes.

Os descontos são gradativos pela quantidade de parcelas. Até 6 vezes, desconto de 100%. Em 12 vezes, 95%, 18 vezes (90%), 24 vezes (85%), 30 vezes (80%), 36 vezes (75%) e 42 vezes (70%).

Karla Konda

Editora Chefe